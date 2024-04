Na većini cesta nema nikakvih ograničenja, nema ni gužvi

Zbog Praznika rada na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju bit će zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona i to danas od 15 do 23 sata te u srijedu, 1. svibnja, od 14 do 23 sata. Zabrane nema na autocestama i državnoj cesti DC1.

Na većini graničnih prijelaza nema dojava o dužim čekanjima.

U pomorskom prometu nema poteškoća, a danas se uvodi dodatna linija 435 Zadar (Gaženica)-Bršanj sa polaskom iz luke Zadar (Gaženica) u 19 sati te povratkom iz luke Bršanj u 20,30 sati.