Na zabavi silovao i ubio Milenu. Tijelo su joj pronašli na livadi. Uhitili su mladog golmana (20)

Strašan zločin u četvrti Pente u Bramschu u noći na nedjelju 5. ožujka, na proslavi rođendana na kojem je bilo 150 ljudi. Tijekom slavlja Milena O. (19) je nestala i njezini prijatelji su krenuli u potragu. Tada su prijatelji nazvali Milenu na mobitel. Kad se nije javljala, shvatili su da se nešto dogodilo. Nakon 70 minuta oko 2.40 djevojku su pronašli na livadi pokraj susjednog nogometnog igrališta.

Bila je teško ozlijeđena, odjeća joj je bila rastrgana. Liječnici su je pokušali reanimirati. Kako piše BILD, uhićen je Nijemac Joel G. (20), kojeg sumnjiče da ju je silovao i ubio.Policija ga je našla u nedjelju u 5:30 ujutro u kući svoje majke.

Osumnjičenik je golman jednog amaterskog nogometnog kluba u Donjoj Saskoj.

Foto: Moritz Frankenberg/DPA

Joel G. i Milena O. su se navodno poznavali.

Njegovi bivši školski kolege su ga opisali za medije.

– Nije bio omiljen kod djevojaka - izjavila je jedna bivša kolegica iz razreda o Joelu G..

Njegov odnos prema djevojkama nije bio idealan i razlikovao se od odnosa s dečkima, primijetili su to njegovi kolege.

– Uvijek je dolazilo do prepirki između njega i djevojaka. Rekao bih da je previše navaljivao. Razgovarao sam s nekoliko djevojaka iz našeg bivšeg razreda i one su također rekle kako ga nisu voljele jer je uvijek pomalo bio grub prema njima - rekao je Nico L (19) koji je dvije godine pohađao isti razred s Joelom G..

Međutim nitko od njih nije mogao pomisliti da će se ovako nešto dogoditi.

– To je bilo potpuni šok. Da je to netko iz mog razreda. To je šok - rekao je Nico.

- Samo činjenica da živim u blizini, deset minuta vožnje autom i da mi je on bio kolega s posla i nekada iz razreda, jednostavno se od njega to ne očekuje. To je stvarno bio težak udarac - rekao je njegov kolega Malte W.

Foto: Moritz Frankenberg/DPA

Policija nije objavila detaljnije informacije o podrijetlu Milene O.

