Na zagrebačkoj Ilici sudarila se dva auta, promet je u prekidu

Dva automobila sudarila su se na jednoj od najprometnijih zagrebačkih ulica Ilici. Kako nam je javio čitatelj koji je snimio fotografije automobila, prometna nesreća bila je na Kustošiji u smjeru Črnomerca prema Vrapču.

Iz zagrebačke policije potvrdili su nam da su oko 8.50 sati dobili dojavu o sudaru dvaju vozila. Prema prvim informacijama, u nesreći nije bilo ozlijeđenih već je nastala samo materijalna šteta, no zbog očevida promet je privremeno obustavljen u smjeru istoka.

Više informacija znat će se nakon očevida.