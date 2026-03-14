Zagrebačka policija je oko 8.50 sati dobila dojavu o prometnoj nesreći dvaju vozila. U sudaru nije bilo ozlijeđenih, no zbog očevida je promet prema istoku privremeno obustavljen
NESREĆA U KUSTOŠIJI
Na zagrebačkoj Ilici sudarila se dva auta, promet je u prekidu
Čitanje članka: < 1 min
Dva automobila sudarila su se na jednoj od najprometnijih zagrebačkih ulica Ilici. Kako nam je javio čitatelj koji je snimio fotografije automobila, prometna nesreća bila je na Kustošiji u smjeru Črnomerca prema Vrapču.
Iz zagrebačke policije potvrdili su nam da su oko 8.50 sati dobili dojavu o sudaru dvaju vozila. Prema prvim informacijama, u nesreći nije bilo ozlijeđenih već je nastala samo materijalna šteta, no zbog očevida promet je privremeno obustavljen u smjeru istoka.
Više informacija znat će se nakon očevida.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku