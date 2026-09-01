Na Zaraznu primljen prvi pacijent zaražen ospicama ove godine, nema teže simptome

Prošlog je tjedna, kako doznajemo, u Klinici za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević", hospitaliziran 22-godišnji pacijent kod kojeg su laboratorijskom dijagnostikom dokazane ospice, i kod kojeg nije zabilježena teža klinička slika. To je prvi detektirani slučaj ospica u Hrvatskoj ove godine, lani ih je zabilježeno sedam, a predlani čak 33.

Od 2000. naovamo najteže je bilo 2015., kad smo imali epidemiju s 206 zaraženih. Unatrag dvadeset i pet godina jedno je dijete umrlo od ospica, u manjoj epidemiji 2004. godine., kad je bilo pedeset i četvero zaraženih.

Kako ističe specijalist epidemiologije dr. sc. Bernard Kaić iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, većina oboljelih u čitavom tom razdoblju su bili necijepljeni, ili su primili jednu dozu cjepiva.

- Jedino što možemo preporučiti roditeljima koji odbijaju cijepiti djecu protiv zaraznih bolesti jest da se informiraju o prirodi bolesti koje mogu spriječiti cijepljenjem. Naime, ne radi se uvijek o blagim bolestima. U nekim slučajevima mogu biti vrlo teške i ostaviti trajni invaliditet i dovesti do smrtnog ishoda, upozorava dr. Kaić.

Cijepljenje | Foto: Dino Stanin/PIXSELL

Prema riječima dr. Zorana Barušića, specijalista infektologije, subspecijalista intenzivne medicine i zamjenika ravnateljice Klinike "Dr. Fran Mihaljević", najveći rizik obolijevanja od cjepivima preventabilnih zaraznih bolesti prisutan je u necijepljenih osoba. Obolijevanju su sklone i nepotpuno cijepljene osobe, kao i pojedinci u kojih je protekom vremena došlo do pada titra specifičnih, zaštitnih protutijela, napominje.

- Cijepljenje kao jedan od najviših dosega medicinske znanosti neobično je važno i s aspekta postizanja kolektivnog imuniteta, pri čemu je naglasak na zaštiti svih onih koji imaju kontraindikaciju za cijepljenje. Samo kontinuiranim i pravovremenim provođenjem cijepljenja protiv zaraznih bolesti za koje postoje sigurna i učinkovita cjepiva, rizik obolijevanja, nepotrebne sekvele i mogući smrtni ishodi svest će se na najmanju moguću mjeru, zaključuje dr. Barušić.

Cijepljenje | Foto: Dino Stanin/PIXSELL

SAD bilježe dva smrtna slučaja oboljelih od ospica, i eksploziju broja zaraženiih - ove godine tamo je potvrđeno 2777 slučajeva bolesti koja je bila gotovo eliminirana. U više od trideset godina nije bilo toliko zaraženih, pri čemu stopa cijepljenih pada.

Obje su preminule osobe bile necijepljene, i živjele su u okrugu Lancaster, priopćilo je Ministarstvo zdravstva Pennsylvanije u utorak. Nije objavilo dodatne pojedinosti, pozivajući se na zaštitu privatnosti.

No jedan je amiški bračni par iz okruga Lancaster rekao za Atlantic da je njihov novorođeni sin umro neposredno nakon rođenja. Majka je teško oboljela od ospica i porodila se mjesec dana prerano. Dijete je rođeno sa znakovima života, ali nije disalo; bolničari ga nisu uspjeli reanimirati. Majka je rekla da je bila zabrinuta zbog porasta broja slučajeva ospica, ali se nije mogla cijepiti jer je bila trudna. SAD je nedavno pao ispod razine procijepljenosti potrebne za kontrolu širenja ospica, čime su posebno ugroženi dojenčad, trudnice i druge osobe s povećanim rizikom od teške bolesti.

Predsjednik Donald Trump je nedavno je predstavio izvršnu uredbu u kojoj je kritizirao cjepivo protiv ospica, zaušnjaka i rubeole (MMR) te pozvao da se to dugogodišnje kombinirano cjepivo, koje pruža 97-postotnu zaštitu od ospica, razdvoji na tri zasebna cjepiva.