Ministrica turizma Nikolina Brnjac sastala se u petak s Hrvatskom udrugom turizma kako bi iznašli još mobilnih kućica kao alternativni smještaj za one koji ne žele napustiti svoje domove u Sisačko-moslavačkoj županiji, koje je razrušio razoran potres prije 10 dana. Mnogo ljudi, podsjetimo, ne želi ići u osiguran smještaj jer imaju stoku, koju ne žele napustiti, zbog straha od pljački, ali i privrženosti prema svojim domovima.

- Hrvatska udruga turizma, kamping udruženje i Udruga poslodavaca u hotelijerstvu do sad je donirala 125 mobilnih kućica površine od 24 do 32 metra kvadratna, koje su potpuno opremljene sanitarnim čvorom i kuhinjom. Kućice su došle i s posteljinom, ručnicima i beštekom, dakle, kompletno su useljive. U njima trenutno boravi oko 400, nažalost, stradalih ljudi s područja Sisačko-moslavačke županije. To je najmanje što im mi možemo u ovom trenutku pružiti - rekao je Veljko Ostojić, predsjednik Hrvatske udruge turizma.

Tijekom vikenda će, dodao je, napraviti reviziju svega s čim raspolažu i dostaviti Ministarstvu turizma i Ministarstvu gospodarstva precizni popis adekvatnih objekata, koje dodatno mogu ustupiti pogođenim ljudima.

Premijer Andrej Plenković podsjetio je da su se jučer sastali i s našim proizvođačima stambenih kontejnera, koji bi ih kroz idućih mjesec dana proizveli, a država kupila ili unajmila, ali razgovaraju i s hotelijerskim sektorom kako bi što prije osigurali dodatne kućice kao alternativni krov nad glavom ljudima.

Potrebe za stambenim kontejnerima, mobilnim ili kamp kućicama su velike. Procjenjuje se da ih u Sisačko-moslavačko županiji treba 1000-1500. Kako ih u robnim zalihama nemamo ni približno toliko da su vremena i normalna, da nije bio potres u ožujku, niti pandemija, Vlada ih sad nabavlja različitim putevima. Pomoć stiže i izvana. Ali treba ih još i to brzo,

- Razgovarali smo o dodatnim kućicama, koje bi se nabavile kroz Ministarstvo turizma, gospodarstva i robne zalihe, kako bismo ih u što skorijem roku transferirali i osigurali privremeni smještaj brojnim ljudima koji su unesrećeni potresom - istaknuo je i zahvalio hotelijerskom sektoru koji je već donirao preko 100 mobilnih kućica.

Prije sastanka s hotelijerima, videovezom je održao i sastanak s članovima parlamentarne većine na kojem ih je Vlada izvijestila o dosadašnjim aktivnostima nakon potresa, ali i o budućim koracima.

- Parlamentarna većina čvrsto podržava sve aktivnosti koje su poduzete nakon potresa, izrazili su i pohvale radu policije, Civilne zaštite, vojske, vatrogasaca, Crvenog križa, HGSS-a, kao i za aktivnosti na lokalnoj razini, ali i svih onih koji su dali doprinos. Zahvala građanima koji su se angažirali ovih dana da neposrednu pomognu unesrećenima - rekao je dodavši kako članovi parlamentarne većine podržavaju i modificiranje zakonskog okvira koji će omogućiti obnovu Sisačko-moslavačke, Karlovačke i Zagrebačke županije i koordinaciju svih službi na terenu.

- Postoji snažna želja da se ova situacija, koja je prije svega potresla mnoge naše sugrađane, iskoristi za razvoj i rješavanje svih problema koji postoje. Očekujemo da ćemo nastaviti na ovu temu razgovarati na početku idućeg tjedna i tijekom početka sjednice Sabora - rekao je.

Podsjetimo, nešto malo prije nego se uputio u Nacionalnu i sveučilišnu knjižnicu na sastanak s hotelijerima, premijer je konferenciju za novinare trebao održati oko 13.30 u Banskim dvorima, a nakon video sastanka parlamentarne većine. No, kako je sat vremena kasnio na zakazanu presicu, a nije prvi put da toliko dugo kasni, novinari su Banske dvore napustili i nisu ga čekali. Pa je ovu vrlo kratku izjavu dao upravo u NSK, ali opet ništa novo javnost nije saznala.