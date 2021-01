Razumije, dodao je, da ljudi tamo imaju stoku, koju ne \u017eele napustiti i ostaju \u017eivjeti u svojim dvori\u0161tima i automobilima. Pomo\u0107 nam u tom smislu dolazi i izvana, a obzirom da je potreba za ku\u0107icama velika i da ih prema prvim procjenema treba oko 1000, istaknuo je, danas se sastaje i s na\u0161im proizvo\u0111a\u010dima kako bi se one napravile i proces tog alternativnog smje\u0161taja ispred razru\u0161enih domova ubrzao.

- Svatko tko \u017eeli dobiti privremeni smje\u0161taj, bilo hotelski ili nekakav drugi na moru ili nekom drugom gradu, to mo\u017ee. To je va\u017eno da javnost zna. Svi koji \u017eele siguran smje\u0161taj, mogu ga dobiti. Ali jedan dio ljudi iz razloga \u0161to ima stoku, \u0161to je vezan za vlasni\u0161tvo, ne \u017eeli oti\u0107i i jo\u0161 uvijek je tamo. Kako bi im iza\u0161li u susret u toj situaciji, moramo na\u0107i privremeni, alternativni smje\u0161taj - istaknuo je.\u00a0

U robnim zalihama ni da su normalna vremena, da nema pandemije i da nije bio potres u o\u017eujku, kontejnera ne bi bilo dovoljno u ovoj situaciji. Plenkovi\u0107 je podsjetio da je od 300-tinjak kontejnera, dio raspore\u0111en ljudima pogo\u0111enima 22. o\u017eujka, a veliki dio je postavljen ispred zdravstvenih ustanova za potrebe testiranja na korona virus. Sad \u0107e, najavio je, demobilizirati\u00a0dio tih kontejnera ispred zdravstvenih ustanova zbog manjih potreba za njima\u00a0i preusmjeriti ih u Sisa\u010dko-moslava\u010dku \u017eupaniju.

Kombinacije za nabavku kontejnera i ku\u0107ica

- Dio nam dolazi iz me\u0111unarodne pomo\u0107i, do\u0107i \u0107e ih jo\u0161, a dio \u017eelimo osigurati bilo donacijama ili eventualno kupnjom od strane dr\u017eave od hoteliskih ku\u0107a i kamperskih naselja pa da se prebace tamo ili sa proizvo\u0111a\u010dima s kojima ja sad \u017eelim vidjeti u kojem roku se mogu proizvesti ti kontejneri - istaknuo je.

Najavio je da \u0107e u Sabor poslati izmjene Zakona o obnovi Zagreba i dvije okolne \u017eupanije i pro\u0161iriti ga za podru\u010dje Sisa\u010dko-moslava\u010dke i Karlova\u010dke \u017eupanije.

- Ne\u0107e i\u0107i Uredba jer \u0107e Sabor po\u010deti zasjedati redovito sad za par dana. Zakon se mora pripremiti, nema nikakve potrebe za Uredbom sa zakonskom snagom jer u tom slu\u010daju ja uzimam zakonodavne ovlasti tijela koje \u0107e se ionako sastati za koji dan - pojasnio je premijer.\u00a0

Evakuacija Petrinje

S gradona\u010delnikom Petrinje, Darinkom Dumbovi\u0107em, ka\u017ee, razgovara svaki dan.

- Ju\u010dera\u0161nji potres nije bio mali i moramo voditi ra\u010duna da nam se sada u nekakvim sekundarnim potresima ne dogode tragedije, koje se mogu izbje\u0107i. Zato sam i naglasio da svatko tko \u017eeli siguran krov nad glavom, mo\u017ee ga i dobiti. Onaj tko ostaje u ku\u0107i izlo\u017een je riziku i ne mo\u017eemo mi znati \u0161to \u0107e se dogoditi za pola sata. I ja sam njemu rekao generalno da je klju\u010dno da izbjegnemo\u00a0 tragedije koje se mogu izbje\u0107i, nije nam u interesu da su nam ljudi u ku\u0107ama, koje neki srednje-jaki potres mo\u017ee dodatno uru\u0161iti\u00a0- rekao je Plenkovi\u0107 komentiraju\u0107i Dumbovi\u0107evu najavu evakuacije stanovnika iz centra Petrinje.

Odnosi s Dumbovi\u0107em, koji je dosta kritizirao Vladu i zbog brzine reakcije, ali i zbog dodijeljenih sredstava Petrinji u iznosu 30 milijuna kuna, su, ka\u017ee premijer, odli\u010dni. Razumije da je ovakva situacija za jednog gradona\u010delnika izrazito stresna.

- On je bio u pro\u0161lom sazivu s nama u parlamentarnoj ve\u0107ini, dobro se znamo. Moramo tu biti realni, ovo je bio potres koji je bio velikih razmjera, velika je \u0161teta, Petrinja je osobito pogo\u0111ena, Gradska uprava, nema tamo ni\u010dega \u0161to mo\u017eemo nazvati normalnim uvjetima,. I tu su ljudi malo nervozni, puno je pritisaka i te\u0161ko je, ali nema s njim nikakvih problema - poru\u010dio je Plenkovi\u0107.

Obnova nakon potresa\u00a0

Nije htio govoriti kolika bi \u0161teta nakon potresa u Sisa\u010dko-moslava\u010dkoj \u017eupaniji mogla iznositi niti kada bi obnova mogla zavr\u0161iti. \u0160to se ti\u010de izmjena Zakona o obnovi, smatra da je bolje da idu u dva \u010ditanja, a o tome \u0107e razgovarati i s parlamentarnom ve\u0107inom.

- \u0160to se ti\u010de obnove, nastojat \u0107emo da to krene \u0161to prije., mi moramo sada osigurati privremeni smje\u0161taj, a onda vidjeti koja je vrsta ku\u0107a u potresnom smislu na ovom podru\u010dju najprimjerenija. Procjene \u0161teta \u0107e se utvrditi. Sve \u0161to \u010dujete sada nije realno i\u00a0precizno, u Zagrebu je \u0161teta 85 milijardi kuna, a ovdje je isto \u0161teta ogromna, pogledajte samo sakralnu ba\u0161tinu, veliki su to tro\u0161kovi, ja se ne bih usudio re\u0107i broj \u010dak i da sam in\u017eenjer. Nema razloga da sad govorim ne\u0161to, a ispadne drugo - rekao je Plenkovi\u0107.\u00a0

\u0160to se ti\u010de \u0161kola, ka\u017ee da je dobro da imamo tri modela nastave te\u00a0da Ministarstvo obrazovanja mo\u017ee pripremiti vrlo brzo\u00a0javni natje\u010daj za obnovu \u0161kola, fakulteta i vrti\u0107a.

- Gledat \u0107emo tamo kakva je situacija u kojoj \u0161koli, nije svugdje ista, ali su velike \u0161tete - rekao je.

\u0160to nije bilo brzo?

Komentiraju\u0107i izjavu predsjednika Zorana Milanovi\u0107a, koji je danas bio pomirljiv prema Vladi, ali je ipak istaknuo\u00a0da je Sto\u017eer za obnovu trebao biti ranije osnovan, Plenkovi\u0107 je istaknuo kako je dobro da je bio pomirljiv pa na kritiku\u00a0naveo \u0161to se sve napravilo od 29. prosinca.

- Sto\u017eer Civilne za\u0161tite postoji non stop, nevezano o nekoj prirodnoj katastrofi. U roku od sat vremena tamo je bilo pola Vlade, do kraja te ve\u010deri\u00a0tamo su bili svi: vatrogasci, policija, Crveni kri\u017e, HGSS i vojska. Do kraja tog dana dio ljudi koji je ostao bez krova\u00a0dobio je privremeni smje\u0161taj. Cijela sisa\u010dka bolnica, osim one petine, je evakuirana u zagreba\u010dke bolnice, petrinjska bolnica isto, ljudi su bili preba\u010deni helikopterima ili vozilima. Ve\u0107 taj dan neki su politi\u010dki akteri rekli da Crvenom kri\u017eu ni\u0161ta ne treba dati. \u0160to je to? Kakav je to potez u slu\u010daju prirodne katastrofe? I interventne slu\u017ebe Civilne za\u0161tite bile su na terenu -\u00a0rekao je Plenkovi\u0107 te podsjetio da je Vlada osigurala i 120 milijuna kuna interventne pomo\u0107i Sisa\u010dko-moslava\u010dkoj \u017eupaniji.\u00a0

- Ako gledate da je petak bio neradni dan, subota dan \u017ealosti, nedjelja dan \u017ealosti, sjednica Vlade je odr\u017eana u ponedjeljak. Kad prije smo mogli napraviti to? Svi su bili na terenu. \u0160to je tu sporo, koji element? \u0160to bi se tu promijenilo da je bilo prije - pitao je.

Na opasku novinara da je mo\u017eda\u00a0jedna osoba trebala biti odmah postavljena kao glavna odgovorna da koordinira sve odmah od po\u010detka i da je u tom smislu dr\u017eava mogla reagirati br\u017ee, Plenkovi\u0107 je vrlo o\u0161tro ponovno upitao \u0161to je trebalo biti br\u017ee u cijeloj toj situaciji.

- Mi sad govorimo o dojmu.\u00a0 Evo, i u SAD-u se stvorio neki dojam da su izbori ukradeni i da se treba u\u0107i u kongres. A \u010dinjenica je da su bili izbori. Isto je i kod nas, dojam je jedno, a \u010dinjenica je sve ovo \u0161to smo napravili - branio je Plenkovi\u0107 poteze Vlade i posebno pohvalio djelovanje Crvenog kri\u017ea.

- Ja sam prvi put do\u017eivio udar ovako veliki na Crveni kri\u017e. To nije dobro, a tome \u0107emo se usprotivit, vrlo sna\u017eno! Vi i mi svi skupa \u017eivimo u doba interneta i o\u010dekujemo da sve bude u tri i pol sekunde. Ni\u0161ta ne bi bilo prije da je ne\u0161to bilo ju\u010der - poru\u010dio je.

Upitan kako to da su \u0161atori i kontejneri prije do\u0161li izvana nego iz na\u0161ih robnih zaliha i na opasku da se dr\u017eava tek sad pokrenula, Plenkovi\u0107 se potpuno na\u017eivcirao.\u00a0

- Ne mo\u017eete govoriti da smo se tek sad pokrenuli - poru\u010dio je i ponovno konstatirao kako se radi o dojmu, a\u00a0ne o \u010dinjenicama.

- Dr\u017eava je pomogla i Sto\u017eer je upravo zato u Petrinji jer je tamo najte\u017ee. To \u0161to su ljudi dolazili, to je sjajno. Postoji veliko srce i \u017eelja ljudi da daju doprinos. Ljudi su puno u\u010dinili i ja to jako cijenim. Samo je bitno da to bude dobro koordinirano - rekao je.