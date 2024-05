Načelnik (29) Kalija pokušao pregaziti sumještanina: 'Dosta si ti zla napravio meni i selu...'

Napadnuti Dario Mišlov otkrio je Hini da se s načelnikom općine verbalno sukobio na sastanku upravnog vijeća Udruge dobrovoljnih darivatelja krvi nakon što mu je prigovorio da je darivateljima općina dala premalo novca za normalno funkcioniranje udruge.

"Na sve što sam mu rekao, on nije dao nijedan suvisli odgovor. Rekao mi je: Dosta si ti zla napravio meni i ovom selu i prekinuo sastanak", kaže oštećeni Mišlov.

Smatra da je u pozadini svega osobna netrpeljivost prema njemu jer nije glasao za načelnikovu nezavisnu listu, a zbog izgovorenih riječi, tražio ga je u uredu i želio objašnjenje.

"Rekao sam mu da je on moj načelnik i da to poštujem, a on mene ne poštuje kao stanovnika općine. Izjurio je iz ureda, ušao u auto, zaključao se i kada sam inzistirao da mi kaže koje sam ja to zlo napravio, dao je gas i srušio me. Svemu su svjedočili članovi udruge koji su bili na sastanku, oni su mi priskočili u pomoć, a načelnik je zaustavio auto, pogledao me i produžio dalje", prepričava Dario Mišlov.

Prvu pomoć pružili su mu u ambulanti hitne pomoći u Kalima, potom je s policijom otišao u Opću bolnicu Zadar te nakon toga dao iskaz u prostorijama PU zadarske.

Osumnjičeni načelnik općine nije bio dostupan za izjavu.

Glasnogovornica zadarske policije Ivana Grbin potvrdila je da je nakon provedenog kriminalističkog istraživanja protiv 29-godišnjeg Brune Mišlova podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Zadru.

Prijavljen je za dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom, kazneno djelo za koje zakon predviđa zatvorsku kaznu od šest mjeseci do pet godina.