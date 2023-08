Načelnik koji je premlatio ženu došao je na dodjelu nagrada ženama: 'Pa ona je mene prva'

Nakon što su ga nadzorne kamere snimile kako mlati vlasnicu kafića u Severinu, tamošnji načelnik Žarko Žgela sramotno se opravdava. S obzirom da nije bio na poslu, 'lokalni šerif' za RTL Direkt je preko poziva rekao da nije kriv i da je bio izazvan.

Direkt: Je l' mislite da bi trebali dati ostavku zbog te snimke?

Žgela: Zašto bi ja dao ostavku?

Direkt: Pa istukli ste ženu pred kamerom, zato mislim!

Žgela: Ona je mene udarila, nisam ja nju! Onda sam kasnije ja nju.

Direkt: Nakon svega vi ne smatrate da bi bilo moralno da date ostavku?

Žgela: Ah, ne!

Samo par tjedana nakon što je jednu davio i premlatio, načelnik je došao na dodjelu europskih sredstava za zapošljavanje - ženama, u sklopu programa Zaželi. Da farsa bude veća, od tri načelnika općina, na fotografijama dodjele europskog novca, nije navedeno jedino njegovo ime.

Foto: 24sata/općina severin

Vlasnica kafića koju je pretukao je zgrožena.

- Normalno da me vrijeđa, to nije normalno. Mislim kud je otišla naša država, on je još i dalje na tom mjestu. Mislim to mi nije jasno. I dodjeljuje nagrade. I to ženama - rekla je.

Ni u tome prozvani načelnik kojem prijeti zatvor, a koji ni ne pomišlja na ostavku, ne vidi u tome ništa sporno. Tek nakon mjesec dana nakon što je pretukao vlasnicu lokalnog kafića i zgražanja javnosti podignuta je optužnica zbog kaznenog djela nasilničkog ponašanju