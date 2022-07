Načelnik Murtera spiskao 1560 eura u austrijskom bordelu. Sve je platio službenom karticom

Toni Turčinov, načelnik općine Murter-Kornati, spiskao je 1560 eura u jednom austrijskom bordelu i taj trošak platio službenom karticom. Telegram je u posjedu računa koji otkrivaju kako je Turčinov sredinom travnja 2019. godine u sitnim noćnim satima u klagenfurtskom klubu La Cocotte triput upotrijebio općinsku karticu.

Dvaput je skinuo po 600 eura i jednom 360 eura, sve u jednoj noći. La Cocotte je danas ugašen, ali tada se uredno oglašavao kao legalni bordel koji nudi "erotično iskustvo", a gosti su mogli birati intimno druženje s 10 do 15 djevojaka u sedam zasebnih soba na dva kata. Telegram je pokušao dobiti odgovore od Turčinova, a on se prvo nije mogao sjetiti o čemu se radi i poručio je da je na strogom mirovanju zbog operacije Ahilove tetive. Međutim, u prvom službenom odgovoru priznao je da je bio na "večernjem druženju" s "potencijalnim gostima i domaćinima", ali je, kako kaže, pomiješao kartice.

Račun u bordelu je htio platiti privatnom, ali je slučajno izvadio službenu karticu.

“Moja privatna i službena kartica iste su banke i u tim večernjim satima došlo je do omaške zbog koje se ispričavam svojim mještanima”, napisao je u odgovoru za Telegram.

U tom slučaju, procedura nalaže da se sporni iznos uplati u proračun. Turčinov nije to učinio, već je, kako kaže, odlučio obeštetiti općinu. Tvrdi da je situaciju riješio tako što je privatnim novcem platio troškove smještaja za općinsku delegaciju. Priložio je i račun za navodni smještaj u jednom klagenfurtskom hotelu za 12 osoba koji je iznosio točno 1560 eura, kao i ceh u bordelu. Osim njega, direktorice turističke zajednice i jedne recepcionerke, iz općine nisu odgovorili tko su ostalih devetero ljudi koji su navodno išli u Austriju. Osim toga, Telegram nije dobio dokaz da je hotelski račun plaćen načelnikovim privatnim novcem. Također, načelnik nije otvorio ni putni nalog, što znači da nema opravdanja za službene troškove. Kao da to nije dosta, Telegram javlja kako je načelnik nakon povratka iz Austrije pokušao zataškati na što je peglao službenu karticu, a objavili su i dopis kojim je općini naložio da se trošak službene kartice za to razdoblje knjiži kao "opći troškovi".

Zaprijetio je djelatnicima kako će protiv njih poduzeti određene mjere zbog povrede dužnosti ako ne obave što se tražilo u roku od tri dana.

Nazvali smo načelnika Turčinova za više informacija, ali nam je samo kratko rekao da nema volje o tome govoriti te da će svi dobiti odgovor napismeno.

