Načelnik općine Dugi Rat želi kupiti zemljište bivše tvornice ferolegura Dalmacija

Zahtijeva da joj ga država proda po istoj cijeni po kojoj ga namjerava prodati tvrtki Projekt Uvala koja je to zemljište onečistila kancerogenim otpadom i koja ga ne želi očistiti već 11 godina.

Načelnik općine Dugi Rat Tonči Bauk ističe da je Ministarstvu državne imovine poslano pismo namjere da općina želi kupiti zemljište, no da ju je Ministarstvo odbilo pod izlikom da je u tijeku sudski proces između Projekta Uvale i Republike Hrvatske.

„To nema nikakvo zakonsko uporište! Država bi trebala biti saveznik jedinici lokalne samouprave, a ona izlazi ususret tvrtki Projekt Uvala koja njoj i njezinim građanima sustavno nanosi štetu. Ta je tvrtka na zemljištu bivše tvornice ferolegura Dalmacija u Dugom Ratu ostavila 257.000 tona otpada. Taj je ilegalni deponij otpada stvorila nezakonitom eksploatacijom kroma 2011. godine. Projekt Uvala i Republika Hrvatska dužne su prema Direktivi 2008/98 Europske unije zbrinuti taj otpad, no na tu se obvezu oglušuju. Da stvar bude gora, tvrtka Projekt Uvala, tj. s njom povezana tvrtka Coligo od države je dobila i 20 milijuna kuna subvencija. Dakle, da sažmem - Projekt Uvala je pokrala krom, zagadila okoliš i ostavila brda otpada, a država joj je još i darovola ogroman novac“, istaknuo je Tonči Bauk.

Zajedno sa svojim sumještanima zgrožen je činjenicom što država izuzetno vrijedno zemljište, površine 34.000 metara četvornih, sada namjerava prodati Projekt Uvali po cijeni od 115 eura po metru četvornom.

Dugi Rat je Općinskom državnom odvjetništvu protiv trgovačkog društva Projekt Uvala i vlasnika Henrya Aleksadnra Jonesa podnijela kaznenu prijavu za ugrozu zdravlja stanovnika općine te onečišćenje okoliša.

Na Trgovačkom se pak sudu u Splitu rješavaju međusobna potraživanja države i Projekta Uvale, no i to se pretvara u pravosudnu trakavicu. Naime, pojašnjava Bauk, u ponedjeljak (18. srpnja) ročište za glavnu raspravu odgođeno je za studeni. Takvo odgađanje, smatra on, ide na ruku Projektu Uvali.

