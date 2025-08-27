Obavijesti

UHIĆEN NAKON DVA DANA

Načelnik Bistre skrivio nesreću pa pobjegao, kažnjen s 1.320 €

Piše HINA,
Novosel je za Hinu izjavio da zbog svega što se dogodilo i uslijedilo nakon nesreće, očekuje probleme u Općinskom vijeću, budući da više nema potporu predsjednika Vijeća Vilima Cvoka

 Načelnik Općine Bistra Karlo Novosel, koji je u petak skrivio prometnu nesreću u Donjoj Bistri i pobjegao, ali je kasnije uhićen, morat će platiti novčanu kaznu u iznosu od 1320 eura. Iako mu je izrečena ukupna kazna od 1400 eura, vrijeme provedeno u Policijskoj postaji Zaprešić uračunato je kao dva dana zatvora pa je kazna umanjena.

U nesreći su sudjelovali načelnik i 66-godišnjak, obojica vozači osobnih vozila. Iako su obojica napustila mjesto nesreće u kojoj nije bilo ozlijeđenih osoba, 66-godišnjak se sljedećeg dana sam prijavio policiji dok je u nedjelju policija pronašla Novosela te ga privela.

Tereti ga se za napuštanje mjesta prometne nesreće, a da nije ostavio podatke o sebi ili popunio europsko izvješće, nepoštivanje prometnog znaka, pretjecanje vozila koje se približava obilježenom pješačkom prijelazu te za nepropisnu radnju vozilom u prometu.

Za te je prekršaje policija podnijela optužni prijedlog nadležnom sudu, a u istom se optužnom prijedlogu Novosela tereti i za prekršaj protiv javnog reda i mira.

Novosel je za Hinu izjavio da zbog svega što se dogodilo i uslijedilo nakon nesreće, očekuje probleme u Općinskom vijeću, budući da više nema potporu predsjednika Vijeća Vilima Cvoka.

"Imam potporu samo šestero od 13 vijećnika. Ne očekujem potporu jedinog SDP-ovog vijećnika koji bi prije išao s HDZ-om, nego sa mnom, a tu su i četiri vijećnika HDZ-a. Sve ovisi o tome kako će se postaviti vijećnik s liste Stjepan Kožić Nezavisna lista. O tome ovisi kako će Vijeće funkcionirati i hoću li imati većinu”, rekao je Novosel.

Vilim Cvok, nezavisni vijećnik i potpredsjednik vijeća Općine Bistra, još je u utorak Hini rekao da načelnik Novosel više nema njegovu podršku, a danas je to ponovio za medije. Kazao je kako je Novosel skrivio prometnu nesreću, da se od policije skrivao dva dana te da se 'pokušalo pronaći trojicu ljudi koji bi lažno svjedočili da su oni bili za upravljačem'.

Cvok je dodao da će radije iz pozicije vladajuće većine završiti u oporbi, nego izdati vrijednosti u koje vjeruje te da je njegova jedina greška što je uopće pomogao Novoselu da dođe na poziciju načelnika.

