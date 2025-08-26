Obavijesti

PRIVELI SU GA

Načelnik Bistre skrivio nesreću pa pobjegao! Policija ga pronašla i privela nakon 2 dana

Piše HINA,
Foto: PU istarska

Načelnik Donje Bistre Karlo Novosel priveden zbog skrivanja prometne nesreće! Incident prijeti političkom krizom, vijećnici gube povjerenje u njega...

Zagrebačka policija potvrdila je u utorak da je privela 42-godišnjaka koji je u petak u Donjoj Bistri skrivio prometnu nesreću i pobjegao, a nakon kriminalističkog istraživanja kojim je utvrđeno da je napravio više prekršaja jučer je prepraćen na Općinski sud u Novom Zagrebu.

Iako policija u svom izvješću to nije potvrdila, radi se o Karlu Novoselu, novoizabranom načelniku te općine. Novosel je Hini potvrdio da se prometna nesreća dogodila i poručio da će o svemu više obavijestiti javnost priopćenjem preko službene općinske mrežne stranice.

Nesreća se, navodi policija, dogodila u mjestu Donja Bistra na raskrižju Bistranske, Sportske i Ulice Ljudevita Gaja, 22. kolovoza oko 19.20 sati.

„Utvrđeno je da je 42-godišnjak upravljao osobnim automobilom marke toyota zagrebačkih registarskih oznaka, a kretao se Bistranskom ulicom kroz mjesto Donja Bistra u smjeru istoka. Dolaskom pred raskrižje sa Sportskom ulicom i Ulicom Ljudevita Gaja, iako je bio dužan uvjeriti se da to može učiniti bez opasnosti za druge sudionike u prometu ili imovinu, započeo je pretjecati vozilo ispred sebe”, navodi policija.

Udario je u automobil marke mercedes zagrebačkih registarskih oznaka, kojim je upravljao 66-godišnjak. Mercedes se kretao istom prometnom trakom u istom smjeru ispred navedenog vozila, a po ulasku u raskrižje, iako je bio dužan uvjeriti se da to može učiniti bez opasnosti za druge sudionike u prometu ili imovinu, neoprezno je skretao ulijevo.

Uslijed naleta toyota je odbačena na metalni stup s putokazima, a mercedes je naletio na semafor i stablo. U prometnoj nesreći nije bilo ozlijeđenih.

Nakon nesreće, vozač toyote udaljio se s mjesta nesreće ostavivši automobil, a i drugi se vozač također udaljio s mjesta nesreće svojim vozilom. Vozači nisu popunili i potpisali europsko izvješće ili na drugi način razmijenili podatke i podatke o vozilima. Tijekom prometne nesreće oštećen je i semaforski uređaj.

„Sljedećeg dana, vozač drugog automobila koji je sudjelovao u prometnoj nesreći pristupio je u službene prostorije policije. Utvrđeno je da se radi o 66-godišnjaku koji je upravljao osobnim vozilom marke mercedes zagrebačkih registarskih oznaka te je obavljen razgovor o okolnostima prometne nesreće u kojoj je sudjelovao”, priopćila je policija.

Utvrđeno je da je napustio mjesto nesreće bez da je ostavio podatke o sebi i vozilu te da je započeo skretanje bez da se uvjerio da može učiniti bez opasnosti za druge sudionike u prometu. Za te prekršaje 66-godišnjak je odmah sankcioniran.

Policija pronašla načelnika i privela ga

U nedjelju, 24. kolovoza, u poslijepodnevnim satima, operativnim radom policijskih službenika pronađen je i drugi vozač koji se dovodi u vezu s nesrećom. Priveden je u službene prostorije policije, a utvrđeno je da se radi o 42-godišnjaku kojeg se tereti za napuštanje mjesta događaja prometne nesreće bez da je ostavio podatke o sebi ili popunio europsko izvješće, nepoštivanje prometnog znaka - puna linija, pretjecanje neposredno ispred raskrižja, pretjecanje vozila koje se približava obilježenom pješačkom prijelazu te za nepropisnu radnju vozilom u prometu.

Za te je prekršaje policija podnijela optužni prijedlog nadležnom sudu, a u istom optužnom prijedlogu 42-ogodišnjak se tereti i za prekršaj protiv javnog reda i mira. U ponedjeljak je 42-godišnjak prepraćen na Općinski sud u Novom Zagrebu, navodi policija.

Taj bi incident mogao uzrokovati političku krizu jer je Nezavisna lista Vilima Cvoka na posljednjim izborima osvojila dva mandata i zajedno s pet vijećnika nezavisne liste aktualnog načelnik ima većinu u Općinskom vijeću.

Potpredsjednik Općinskog vijeća Cvok rekao je Hini da se nakon ovog događaja sve mijenja.

"Razlog mog ulaska u politiku i kandidiranja na nedavnim izborima bio je upravo borba protiv nepoštenja i kršenja zakona. Svojim postupkom nakon prometne nesreće aktualni načelnik pogazio je moralne vrijednosti za koje se borim, zato više ne može imati moju podršku u Općinskom vijeću", kaže Cvok dodajući da drugi vijećnik s njegove liste tek treba donijeti odluku.

Posebno ga zabrinjavaju postupci Novosela nakon nesreće, jer je osim udaljavanja s mjesta nesreće pokušao prikriti istinu.

"Nakon što se to dogodilo pronašao sam ga u neposrednoj blizini nesreće, gdje sam mu rekao da prizna grešku i plati kaznu, nakon čega sam doživio verbalni napad i uvrede", navodi Cvok.

