Naci skandal na Jadranu: Je li mirni otok Šipan postao uporište ekstremnih desničara?

U središtu su interesa Nijemac austrijskog porijekla Reinhard Allan Rade te predivni otok Šipan kod Dubrovnika, koji i spada u ingerenciju tog grada sa stoljetnom tradicijom slobode. Članak koji bez izravnih dokaza implicira da bi se tamo mogli okupljati, pa čak i uvježbavati, neonacisti potaknut je upravo doseljavanjem Rade na otok još prije sedam godina. Mještani s kojima smo razgovarali se pak smiju na tvrdnje da je njihov otok postao neko paravojno vježbalište jer bi to netko primjetio, ali ipak otkrivaju mnogo važnije probleme s kojim se susreću zbog svojeg novog susjeda Reinharda. I to ih brine puno više brine od njegove ekstremne prošlosti.

