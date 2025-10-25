Obavijesti

Naci skandal na Jadranu: Je li mirni otok Šipan postao uporište ekstremnih desničara?

Piše Ivan Pandžić,
NOVI EXPRESS Tajne kupovine, nepoznato porijeklo novca, ekstremni desničarski aktivisti i njihova okupljanja, pa čak i mogućnost uvježbavanja ‘ljudi u crnom’. Što se događa na otoku Šipanu?

U središtu su interesa Nijemac austrijskog porijekla Reinhard Allan Rade te predivni otok Šipan kod Dubrovnika, koji i spada u ingerenciju tog grada sa stoljetnom tradicijom slobode. Članak koji bez izravnih dokaza implicira da bi se tamo mogli okupljati, pa čak i uvježbavati, neonacisti potaknut je upravo doseljavanjem Rade na otok još prije sedam godina. Mještani s kojima smo razgovarali se pak smiju na tvrdnje da je njihov otok postao neko paravojno vježbalište jer bi to netko primjetio, ali ipak otkrivaju mnogo važnije probleme s kojim se susreću zbog svojeg novog susjeda Reinharda. I to ih brine puno više brine od njegove ekstremne prošlosti.

Teška nesreća između Jakuševca i Kosnice u petak prijepodne. Promet je prekinut prema Lipovcu, objavio je HAK.. Kako nam je rekao čitatelj koji je snimio fotografije, kamion je proletio kroz ogradu: 'Strašno, jedan auto je bio skroz razvaljen', rekao nam je čitatelj
Žestoka tuča u petak je iza 13.30 sati pogodila zagrebačko područje i u samo nekoliko minuta zabijelila grad. - Odjednom se smračilo i počelo padati. Trajalo je par minuta - rekao nam je jedan čitatelj, a drugi je dodao da je prije samo dva sata na balkonu bio u kratkim rukavima
Tomašević je naglasio kako pjevač više neće moći nastupati u prostorima kojima upravljaju gradska poduzeća i gradske ustanove u Zagrebu ako bude povika 'ZDS'. Naravno, privatne koncerte po klubovima mu zabraniti ne može.

