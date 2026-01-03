Obavijesti

Nacija na tabletama: Izdali su 3,5 milijuna više recepata, od raka obolijevaju sve mlađi ljudi

Obiteljski liječnici su predlani izdali tri i pol milijuna više recepata nego 2023. za sve lijekove, kaže izvješće HZJZ-a. Od karcinoma obolijevaju sve mlađi ljudi, 2023. zabilježeno 26.736 novih dijagnoza karcinoma

Od svih lijekova, Hrvati najviše uzimaju anksiolitike, lijekove koji smanjuju anksioznost – strah, tjeskobu, napetost, paniku i nervozu. Liječnici obiteljske medicine su u 2024. godini izdali oko 4,45 milijuna recepata za tu vrstu lijekova, slično kao i godinu prije. Pokazuje to izvješće Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) o korištenju zdravstvene zaštite u djelatnosti obiteljske (opće) medicine u Hrvatskoj u 2024. godini, objavljeno ovih dana.

