Nacional se odrekao koncesije za digitalni radio: 'Od 160 radija samo ih je 9 na DAB-u'

Vijeće za elektroničke medije (VEM) primilo je na znanje dopis Nacional News Corporationa, izdavača tjednika i portala Nacional, kojim se odriče od koncesije pružatelja usluge digitalnog radija DAB+ dodijeljenoj za Radio Nacional koji je prestao emitirati početkom kolovoza.

Nacionalu je koncesija za prvi digitalni radio na nacionalnoj razini u Hrvatskoj bila dodijeljena u veljači 2022., počeo je emitirati u kolovozu te godine, a program je bio ugašen početkom prošlog mjeseca.

Povodom gašenja Radio Nacionala glavna urednica Zrinka Vrabec Mojzeš ustvrdila je da državi nije u interesu imati nezavisne, profesionalne medije i da joj takvi mediji ne trebaju jer ne žele da se javnost uznemiruje lošim pričama o onome što radi Vlada nego žele "feelgood" radije.

"Usprkos obećanjima da će se promovirati digitalni radiji i da ćemo postati tržišno konkurentni FM-ovima kako bismo mogli dobiti oglašivače i zarađivati za vlastiti opstanak, to se nije dogodilo. Od 160 radija, samo ih je devet na DAB-u, a svi ostali su FM", kazala je Vrabec Mojzeš nakon gašenja radija.

Prije pokretanja programa, pak, najavljivala je da će Radio Nacional biti potpuna suprotnost desecima "radijskih jukeboxa", franšiza i svirajućih radija koji isključivo govore o prognozi vremena, gužvi u prometu i , kako je naglasila, idiotskim temama koji nemaju veze s politikom i realnošću s radijskim voditeljima koji su bezrazložno sretni svaki dan.

"Mi ćemo se također smijati, no mi ćemo interpetirati ozbiljne teme na drugačiji način uz ironiju, cinizam i sarkazam – sve ono na što smo zaboravili. Smatram da su naša publika ipak slušatelji od 40 do 50 godina, oni koji razumije što Nacional piše", kazala je prije početka emitiranja. Pritom je istaknula i izazove pokretanja digitalnog radija u Hrvatskoj.

"Zanimljivo je da Agencija za elektroničke medije koje ti daje nacionalnu koncesiju kaže da to nije isplativo, tako da te odmah u startu obeshrabre. Ne postoji dovoljno velika baza digitalnih prijemnika u Hrvatskoj. Na tome bi se sada trebalo početi raditi, a u Hrvatskoj se na tome kaska", kazala je Vrabec Mojzeš.

'Prodor tehnologije digitalnog radija veoma ograničen'

No, s druge strane, medijski stručnjaci upozoravaju da su, bez obzira na ulogu države, digitalni radiji u Hrvatskoj bili i pokrenuti unatoč upozoravajućih studija uoči dodjele prvih koncesija u veljači 2022.

"Može se zaključiti kako je za sada prodor tehnologije digitalnog radija veoma ograničen, kako u smislu dostupnih digitalnih radijskih prijamnika, tako i u smislu svijesti potrošača o dostupnoj novog tehnologiji emitiranja", isticalo se u studiji VEM-a.

Pritom je, prema studiji iz 2023., bilo istaknuto i da oglašivači još uvijek nisu prepoznali digitalni radio kao platformu za oglašavanje jer iznimno mali postotak građana može slušati digitalni radio.

Konkretno, za razliku od digitalnih televizora kojih je, prema tadašnjoj studiji VEM-a, u Hrvatskoj bilo oko 700.000 i koji omogućuju praćenje programa preko kabelskih i IP operatera te još 600.000 kućanstava s antenskim sustavima, digitalnih radio prijamnika ima iznimno malo.

"Kad je riječ o DAB+ uređajima za prijem digitalnog radijskog programa, procjena je da ih u kućanstvima i uredima tijekom četiri godine eksperimentalnog emitiranja DAB-a+ do 10.000, što je u odnosu na 1,3 milijuna FM radio prijamnika tek 0,8 posto", isticalo se u VEM-u.

Godišnji iznos koncesije za digitalni radio na nacionalnoj razini je oko 70.000 eura, a na ugašenom Radiju Nacional, izvijestila je glavna urednica, dvanaest novinara ostalo je bez posla.