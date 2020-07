Iako je uo\u010di sastanka Veljko Kajtazi, predstavnik romske nacionalne manjine, poru\u010dio kako bi nacionalne manjine\u00a0tra\u017eile pozicije za bar\u00a0tri ministarstva, i to obrazovanja, uprave i regionalnog razvoja, nakon sastanka je Vladimir Bilek, predstavnik \u010de\u0161ke i slova\u010dke manjine, poru\u010dio kako Kajtazi nije mislio da bi manjine tra\u017eile tri ministarstva.

Nacionalne manjine dobit će mjesto potpredsjednika Vlade za društvene djelatnosti

Andrej Plenković sastao se u četvrtak s predstavnicima nacionalnih manjina. S njih osam, Štromarom iz HNS-a te Ćaćićem iz Reformista može složiti Vladu. Manjincima je ponudio mjesto potpredsjednika Vlade

<p>Održali smo koordinacijski sastanak s nacionalnim manjinama i dogovorili smjer suradnje na način da bi nacionalne manjine predložile jednu osobu, koja bi bila član Vlade u poziciji potpredsjednika za društvene djelatnosti i ljudska prava, poručio je u četvrtak ministar branitelja i potpredsjednik Vlade, <strong>Tomo Medved</strong>, nakon sastanka u Banskim dvorima. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Iako je uoči sastanka <strong>Veljko Kajtazi</strong>, predstavnik romske nacionalne manjine, poručio kako bi nacionalne manjine tražile pozicije za bar tri ministarstva, i to obrazovanja, uprave i regionalnog razvoja, nakon sastanka je <strong>Vladimir Bilek</strong>, predstavnik češke i slovačke manjine, poručio kako Kajtazi nije mislio da bi manjine tražile tri ministarstva.</p><p>- Vjerujem da je malo krivo prenesena izjava Kajtazija, koji je ubiti tražio mjesta koordinatora po ministarstvima za provedbu operativnih programa, a vidjeli smo naslove da manjine traže tri ministarstva, to nije istina - poručio je. </p><p>Kasnije nitko od preostalih sedam pripadnika nacionalnih manjina nije želio davati izjave. </p><p>A o tome tko će biti potpredsjednik Vlade za društvene djelatnosti i ljudska prava iz redova nacionalnih manjina, istaknuli su Medved i Bilek, danas nisu još razgovarali. </p><p>- O imenima konkretno nismo govorili, više smo govorili o programu rada Vlade i o našim budućim odnosima. Nastavljamo razgovore, sastanak je prošao u afirmativnom ozračju, usmjeren prema potpori manjinama - istaknuo je Medved. </p><p>Bilek je dodao kako su mandataru Plenkoviću prenijeli prijedlog programa i suradnje i usuglasili zajedničko djelovanje, prije svega u programskom dijelu. </p><p>- Vezano za participaciju u Vladi, to nije ništa novo, već smo imali takvu situaciju da je bio potpredsjednik Vlade iz redova Kluba nacionalnih manjina pa će se tako nastaviti i sad - rekao je. </p><p>Upitan hoće li to biti <strong>Dejan Jović</strong>, profesor na Fakultetu političkih znanosti, a koji se kandidirao na listi SDSS-a za EU izbore, nije htio otkriti. </p><p>- Nismo pričali o imenima, zajedno s partnerima ćemo usuglasiti tko će to biti. Mene osobno to ne zanima, a ni Milorad Pupovac neće biti ta osoba. Bio je pitan, ali izrazio je želju da ostane djelovati kroz Sabor. Odradit ćemo još jednu koordinaciju - poručio je dodavši kako oni nisu ništa uvjetovali HDZ-u za podršku novoj parlamentarnoj većini i sastavljanju nove Vlade.</p><p>- Nametnulo se samo po sebi da treba rješavati neka pitanja - istaknuo je. </p><p>U razgovoru s Plenkovićem, dodao je, inzistirali su na ostvarivanju programa nacionalnih manjina, koje još moraju usuglasiti. </p><p>- Ista je situacija kao i 2016., tražili smo da se jedan dio programa Vlade odnosi na nacionalne manjine. Pred nama je period od nekoliko tjedana u kojem ćemo sve usuglasiti s mandatarom i predstavnicima Vlade - rekao je. </p><p>Na pitanje jesu li razgovarali o zabrani pozdrava Za dom spremni, Bilek je rekao kako ni o tome danas nije bilo razgovora. </p><p>- Samo smo pričali o programskim rješenjima u budućnosti i provedbi operativnih programa - ponovio je. <br/> </p>