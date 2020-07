U zemlji bez opozicije tko bi bio lider opozicije? Zoran Milanović

Andrej Plenković demolirao je opoziciju koja će biti brojčano slaba i ideološki razjedinjena. Takva situacija mogla bi pojačati važnost uloge predsjednika države. Ako ništa drugo, makar u borbi za drugi mandat.

<p>Tko će u zemlji bez opozicije biti vođa opozicije?</p><p>Andrej Plenković pogazio je sve: opoziciju u stranci, opoziciju Vladi, opoziciju u parlamentu koja će biti brojčano slaba i ideološki razjedinjena... Na političkom horizontu nema osobe koja bi mogla konkurirati aktualnom predsjedniku HDZ-a koji postojano korača stopama nedodirljivog autokrata.</p><p>Tko mu se može suprotstaviti?</p><p>SDP se okrenuo potrazi za novim predsjednikom stranke i to bi, po svemu sudeći, trebao biti onaj tko se najviše bunio protiv Davora Bernardića. Ujedno i onaj tko je najviši. </p><p>Miroslav Škoro trebao je biti premijer ili makar diktirati tko neće biti premijer, a sad ne može više ništa, osim promatrati kako mu se Domovinski pokret osipa kao podrapana vrećica brašna na putu iz dućana.</p><h2>Novi lideri</h2><p>MOST, samozvani najveći pobjednik izbora, mogao bi većih imati problema s pitanjem tko će među njima biti najveći lider, Nino Raspudić ili njegova supruga.</p><p>Možemo! će iskoristiti dolazak u Hrvatski sabor kako bi imao što bolji pogled prema Zagrebu.</p><p>I tko će onda, u zemlji bez opozicije i bez lidera, postati lider opozicije?</p><p>Odgovor bi mogao biti iznenađujući - Zoran Milanović. (Ali nemojte mu to reći da se ne izbezumi.)</p><p>Predsjednik Republike za to ima nekoliko preduvjeta. Prvo, ustavno je nadređen premijeru i Vladi. Drugo, dovoljno je lišen bilo kakve odgovornosti da može slobodno bombardirati vlast. Treće, u kampanji se hvalio da je "predsjednik sa stavom", pa će njegove stavove biti izuzetno zanimljivo i važno čuti. Ali ne samo kad mu netko stane na žulj, nego i kad netko hrvatskom društvu i građanima stane na žulj.</p><h2>Sebični motivi</h2><p>I kad smo već kod sebičnih motiva, četvrti razlog Milanoviću bi mogao biti izuzetno atraktivan: kampanju za drugi mandat predsjednik bi mogao graditi na kritici HDZ-ove vlade. To je ono što ga je dovelo na Pantovčak, to je ono što njegovi birači očekuju kad dođe vrijeme za odluku o tome trebaju li ga ostaviti na Pantovčaku.</p><p>Pa ako već ne radi države, a onda makar radi sebe Milanović bi mogao preuzeti neformalnu ulogu lidera opozicije. Nekoga tko će imati pažnju medija i javnosti, tko neće biti vezan stranačkim stegama, tko bi se u kritici mogao pozivati na ustavne ovlasti. I tko će zastupati 70 posto građana koji nisu glasali za HDZ.</p><p>Jadna je država u kojoj su sve nade u obuzdavanje apsolutističke vlasti spale na Zorana Milanovića.</p><h2>#nedamuse</h2><p>Teško mu je bilo glumiti vođu opozicije dok je bio u SDP-u, teško mu je bilo popravljati državu dok je bio u poziciji moći, teško će mu biti angažirati se u kontroli Andreja Plenkovića i HDZ-a. </p><p>Jer, taman se ušuškao u svom zlatnom kavezu na Pantovčaku, ograničio se ovlastima i prilagodio uvjetima, čekajući da prođe vrijeme i navrše se godine radnog staža.</p><p>Nažalost, nema druge tako utjecajne osobe na političkoj sceni, s takvom političkom težinom i iskustvom, koja bi mogla parirati sve jačem Plenkoviću. Parirati u obrani institucija, zakona i Ustava, u prozivanju zbog samovolje i apsolutizma, zbog korupcije i klijentelizma, zbog gušenja slobode medija i progona kritičara...</p><h2>Mesić i Saander</h2><p>Stipe Mesić obavljao je takav sličan zadatak u vrijeme Ive Sanadera, kad se SDP opraštao od Ivice Račana i pripremao tada zelenog Zorana Milanovića. Prema Mesiću su se okretali mikrofoni i kamere kad god se očekivala kritika Sanaderove vlade. </p><p>I kritika je bilo, čak i otrovnih strelica i podbadanja, iako bez prevelikog efekta. Mesić je bio umoran, a Sanader gladan vlasti. Doslovno.</p><p>Milanović zasad još ne bi trebao biti umoran (valjda), a Plenković je u drugi mandat preselio mnogo kostura iz svog premijerskog ormara. </p><p>U zemlji bez opozicije lider opozicije trebao bi tako biti predsjednik koji formalno nema opoziciju. I ako je Milanović želio smanjiti ulogu i ovlasti šefa države, okolnosti na političkoj sceni mogle bi tu njegovu ulogu iznova pojačati.</p><p>Na Milanovićevu, ali i opću žalost. </p>