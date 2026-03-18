Nacionalnim danom posvojitelja proglasit će 19. ožujka?

Vlada je na sjednici u srijedu donijela Plan prijma osoblja u Hrvatsku vojsku za 2026., a Saboru je predložila da na inicijativu Udruge Josipove obitelji proglasi 19. ožujka Nacionalnim danom posvojitelja kako bi se u javnosti podigla svijest o zaštiti djece bez roditeljske skrbi. Datum 19. ožujka bi se obilježavao kao spomendan s ciljem prepoznavanja i javnog priznanja doprinosa posvojitelja, koji svojim predanim i odgovornim roditeljstvom doprinose zaštiti prava djece koja nemaju odgovarajuću roditeljsku skrb, kazao je ministar socijalne skrbi Alen Ružić.

Kako je naveo, u prethodnom desetljeću, od 2010. do 2020. godine, posvojeno je 115 djece, dok ih je u petogodišnjem razdoblju do 2025. posvojeno još 164. Trenutno 302 djece ima ispunjene pretpostavke za posvojenje, a u Registru je upisano 1212 potencijalnih posvojitelja.

"Proglašenje Nacionalnog dana posvojenja, uvjereni smo, dodatno bi doprinijelo društvenoj svijesti o važnosti pružanja sigurnog i trajnog obiteljskog okruženja i afirmiralo solidarnost i humanost u našem društvu", dodao je ministar.

Plan prijma 1356 osoba u Hrvatsku vojsku tijekom 2026.

Vlada je donijela i Plan prijma osoblja za 2026. u Hrvatsku vojsku s prijedlogom plana promjena kategorija vojnog osoblja, kojim se osigurava popuna ustrojbenih mjesta u Hrvatskoj vojsci u skladu s obrambenim potrebama.

Planom se u ovoj godini predviđa prijam u službu 1255 osoba s tržišta rada na temelju javnog natječaja i to 1000 vojnika/mornara, 45 kandidata za časnike, 30 dočasnika i časnika kojima je djelatna vojna služba prestala na osobni zahtjev uz častan otpust bez prava na mirovinu, 30 državnih službenika i 150 namještenika u Hrvatsku vojsku.

Uz njih, planiran je prijam i 101 kadeta s kojima je sklopljen ugovor o kadetskoj službi i ugovor o osposobljavanju za časnike, a za 250 vojnih osoba već zaposlenih u Hrvatskoj vojsci mijenja se kategorija vojnog osoblja.

"Uveli smo temeljno vojno osposobljavanje radi obuke mlađe generacije vojnih obveznika, novaka i stjecanja potrebnih znanja i vještina koje su jedan od uvjeta za prijem u djelatnu vojnu službu. Svi oni mogu biti kandidati za prijem u kategoriju vojnika, odnosno mornara obuhvaćenu ovim planom", kazao je potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić.

Sredstva za provedbu Plana osigurana su u državnom proračunu u iznosu od 85.340 eura dok procijenjeni bruto trošak rashoda za novozaposlene ukupno iznosi 9,5 milijuna eura.

Vlada je donijela odluku o sanaciji divljeg deponija na prostoru bivše vojarne Šepurine na području Grada Nina. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost osigurat će sredstva za sanacije u iznosu najviše do 4, 4 milijuna eura s PDV-om. što čini sto posto procijenjenih troškova svih aktivnosti sanacije.

Procijenjena količina različite vrste ilegalno odloženog otpada je veća od 37.000 kubičnih metara, navela je ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković.

Vlada je donijela i odluku o upućivanju hrvatskog policijskog časnika u Republiku Indiju, kojeg će imenovati ministar unutarnjih poslova. Učinjeno je to zbog prepoznate važnosti jačanja međunarodne suradnje s Indijom, Bangladešom i Nepalom, čiji su državljani sve prisutniji u migracijama prema EU, pa tako i prema Hrvatskoj, ali i sve zastupljeniji u broju stranih radnika.

Prijevremene izbore za članove općinskih vijeća općina Drenovci i Proložac Vlada je raspisala za nedjelju, 26. travnja.