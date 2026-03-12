NCRI planira privremenu vladu Irana ako budu svrgnuti vladari

Iransko Nacionalno vijeće otpora (NCRI), organizacija Iranaca u egzilu, objavilo je da želi uspostaviti privremenu vladu ako vladari zemlje u Teheranu budu svrgnuti. Ova vlada bi se temeljila na planu od deset točaka koji je sastavila njezina čelnica Maryam Rajavi, objavio je NCRI u svom sjedištu u Parizu. Zadatak ove vlade bio bi prenijeti vlast narodu putem izbora u roku od šest mjeseci od svrgavanja sadašnjih tvrdolinijaških vladara. Vijeće odbacuje vladu pod sinom posljednjeg iranskog šaha Rezom Pahlavijem, koji živi u egzilu u Sjedinjenim Državama, a također odbacuje i klerikalnu vlast.

Iransko nacionalno vijeće otpora osnovali su 1981. godine takozvani Narodni mudžahedini Irana (MEK). Skupina si je za cilj postavila svrgavanje vladajuće strukture u Iranu.

Međutim, organizacija je vrlo kontroverzna i uglavnom ju odbacuju predstavnici oporbe unutar i izvan Irana, a njezino djelovanje je zabranjeno u Islamskoj Republici.

Izvorni islamističko-socijalistički pokret MEK, koji je vodio oružani rat protiv Irana iz Iraka, povremeno se nalazio na europskim i američkim popisima terorističkih organizacija. Kritičari smatraju njegove strukture nedemokratskim i totalitarnim.

Skupina je u Parizu izjavila da ima oslobodilačku vojsku sposobnu djelovati čak i u najjače osiguranim područjima Irana. Osim jedinica otpora, ima i društvenu mrežu pristaša i obavještajnu mrežu.