Vlada mijenja zakon o tržištu nekretnina: Ovo su stvari koje više neće biti moguće

Ako agencija ima pravo naplatiti 4%, može naplatiti isključivo 2% od prodavatelja, 2% od kupca, preciznije se definira oglašavanje, uvodi se i stroga obveza posjedovanja pisanog ugovora o posredovanju

Vlada je u srijedu u sabor uputila prijedlog zakona o posredovanju u prometu nekretnina, kojim želi ojačati zaštitu korisnika usluga agencija za promet nekretnina, a njihovu djelatnost detaljnije i suvremenije urediti. U vladinom prijedlogu povećava se iznos obveznog osiguranja od odgovornosti radi jačanja zaštite korisnika usluga i osiguranja eventualne naknade štete.

Konkretno, povećava se iznos police osiguranja od profesionalne odgovornosti za štetu koju bi posrednik mogao prouzročiti nalogodavcu ili trećim osobama u posredovanju i to na 100.000 eura, kao najmanju iznos po jednom štetnom događaju, odnosno na 300.000 eura za sve odštetne zahtjeve u jednoj osiguravateljskoj godini, rekao je na vladinoj sjednici ministar gospodarstva Ante Šušnjar.

NOVI ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA Potrošač će moći raskinuti ugovor jednim 'klikom', uvodi se i bazna cijena, ovo su novosti
Potrošač će moći raskinuti ugovor jednim 'klikom', uvodi se i bazna cijena, ovo su novosti

Prema vladinom prijedlogu, posrednik tj. agencija moći će za istu nekretninu naplatiti naknadu i od prodavatelja i od kupca, ali samo ako s njima ima zasebne ugovore, pri čemu ukupna naknada od obje strane ne smije prelaziti maksimalni iznos iz važećeg cjenika. Na primjer, ako agencija ima pravo naplatiti 4%, može naplatiti isključivo 2% od prodavatelja, 2% od kupca, s tim da će za obje strane obaviti različite usluge u posredovanju, objasnio je ministar Šušnjar.

Tako će, recimo, za jednog klijenta obaviti oglašavanje, a za drugoga uknjižbu i pravne poslove koji su vezani za promet nekretnina. 

U Vladinom prijedlogu preciznije se definira oglašavanje nekretnina s ciljem osiguravanja transparentnosti i sprječavanja zavaravajućeg i nepotpunog informiranja javnosti. Tako posrednik koji na temelju ugovora o posredovanju oglašava nekretninu na tržištu, ne smije uvjetovati razgledavanje te nekretnine trećoj osobi prethodnim potpisivanjem ugovora o posredovanju.

Uvodi se i stroga obveza posjedovanja pisanog ugovora o posredovanju prije bilo kakvog javnog oglašavanja nekretnine. Ministar Šušnjar kaže da se time staje na kraj praksi oglašavanja tuđih nekretnina bez znanja vlasnika. 

SPOR KOJI PRŽI NAŠ NOVAC Izgubljena arbitraža: Mađarima plaćamo 28.000 dolara kamata dnevno. I tako već četiri godine.
Izgubljena arbitraža: Mađarima plaćamo 28.000 dolara kamata dnevno. I tako već četiri godine.

Uvodi se nova obveza prema kojoj agencija koja trajno obavlja djelatnost posredovanja sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, mora imati najmanje jednog zaposlenog agenta na puno radno vrijeme. Time se želi ispriječiti djelovanje nelegalnih posrednika koji nisu registrirani za posredovanje ili koriste agente koji taj posao obavljaju povremeno i neprofesionalno, rekao je Šušnjar.

Omogućuje se digitalizacija postupka zahtjeva za izdavanje rješenja za obavljanje djelatnosti posredovanju prometnog nekretnina, čime se pojednostavnjuju administrativni proces i povećava učinkovitost sustava. To že se moći učiniti putem usluge START Plus u sustavu e-Građani.

SKANDAL Marokanac izudarao policajku u Zagrebu! Ne ide u zatvor. Evo kakva mu je kazna
ŠOK PRESUDA

SKANDAL Marokanac izudarao policajku u Zagrebu! Ne ide u zatvor. Evo kakva mu je kazna

Hamza O. (33) branio se da je policajka prvo udarila njega pa je "poludio". Inače je, kazao je, miran čovjek. Dobio je uvjetnu kaznu pa neće u zatvor ako ne ponovi kazneno djelo
Josip Šincek, osumnjičen zbog bacanja 35 tisuća tona otpada, dobio nagradu za čistu energiju
NIJE SATIRA

Josip Šincek, osumnjičen zbog bacanja 35 tisuća tona otpada, dobio nagradu za čistu energiju

Dok na slobodi čeka optužnicu, Josip Šincek vratio se inovacijama
Pogledajte 300 fotografija s ovogodišnjeg Ponosa Hrvatske
SVEČANA DODJELA U ZAGREBU

Pogledajte 300 fotografija s ovogodišnjeg Ponosa Hrvatske

Poštenje, hrabrost, humanost i dobrota. Samo su neke od divnih riječi kojima bi se moglo opisati više od 20 ljudi koji su ove godine primili nagradu Ponos Hrvatske. Nju je još 2005. godine utemeljio list 24sata. Od tada pa do danas neprestano smo u potrazi za običnim, "malim" ljudima koji nadahnjuju svojom empatijom, neuništivim duhom i ljubavlju, kako prema bližnjima, tako i prema potpunim neznancima

