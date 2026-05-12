Nacisti ukrali portret. Našli ga u domu bivšeg SS-ovca

Umjetničko djelo koje su nacisti opljačkali iz čuvene kolekcije Goudstikker ponovno se pojavilo u domu potomaka ozloglašenog nizozemskog SS kolaboracionista, tvrdi istražitelj za umjetnine.

Vjeruje se da je Portret mlade djevojke, nizozemskog umjetnika Toona Keldera, desetljećima visio u domu obitelji Hendrika Seyffardta, izjavio je Arthur Brand, opisujući ovo kao „najbizarniji slučaj u cijeloj svojoj karijeri”, piše Guardian.

Slučaj je povukao paralele s nalazom koji je dospio na naslovnice svjetskih medija 2025. godine, kada se slika iz 18. stoljeća koju su opljačkali nacisti – također iz kolekcije pokojnog židovskog trgovca umjetninama Jacquesa Goudstikkera – pojavila u oglasu za nekretnine u Argentini.

Foto: Profimedia

U ovom nizozemskom slučaju, Brand je rekao da mu se obratio muškarac koji je nedavno otkrio dvije uznemirujuće obiteljske tajne: da je Seyffardtov potomak i da je njegova obitelj godinama izlagala opljačkanu umjetninu. Rođak, koji je želio ostati anoniman, rekao je Brandu da je vidio sliku kako visi u hodniku Seyffardtove unuke.

Seyffardt, jedan od najviših nizozemskih kolaboracionista s nacistima, zapovijedao je jedinicom Waffen-SS dragovoljaca na istočnom frontu prije nego što su ga 1943. ubili borci pokreta otpora. U Haagu mu je priređen nacistički državni sprovod, na koji je vijenac poslao i sam Adolf Hitler.

Prema Brandovim riječima, Seyffardtova unuka prvotno je rekla da je slika „židovska opljačkana umjetnina, ukradena od Goudstikkera. To nije za prodaju.

Nemoj nikome reći.” Međutim, član obitelji želio je da priča izađe u javnost te je kontaktirao Branda, koji je riješio brojne visokoprofilne slučajeve ukradenih umjetnina.

Taj je član obitelji za De Telegraaf izjavio: „Osjećam sram. Slika bi trebala biti vraćena Goudstikkerovim nasljednicima.”

Prema pisanju tog nizozemskog dnevnog lista, obitelj je raspravljala o tome treba li sliku vratiti nasljednicima, dodajući kako nisu znali da je opljačkana. „Dobila sam je od majke. Sada kada me ovako suočavate s tim, razumijem da Goudstikkerovi nasljednici žele sliku natrag. To nisam znala”, citirane su riječi jedne rođakinje.

Brand je pokrenuo vlastitu istragu, primijetivši da slika na poleđini ima naljepnicu Goudstikker, a na okviru urezan broj „92”. Pretražio je arhive s aukcije iz 1940. godine, na kojoj je prodan dio opljačkane kolekcije Goudstikker, i pronašao predmet pod brojem 92: Portret mlade djevojke.

Visoki nacistički dužnosnik Hermann Göring opljačkao je cijelu Goudstikkerovu kolekciju kada je trgovac umjetninama pobjegao u Englesku 1940. godine. Brand pretpostavlja da je Seyffardt kupio sliku na aukciji te godine i da se ona otad prenosila s generacije na generaciju.

Odvjetnici koji zastupaju Goudstikkerove nasljednike potvrdili su Brandu da je umjetnina opljačkana i pozvali na njezin povrat. Član obitelji koji je kontaktirao Branda također želi da se slika preda nasljednicima, ali policija je nemoćna jer je za krađu nastupila zastara.

Nizozemsko povjerenstvo za povrat (Restitutions Committee), koje daje savjete o umjetninama koje su opljačkali nacisti, također ima vezane ruke jer ne može prisiliti privatne osobe na povrat umjetnina. „Član obitelji vidi javno razotkrivanje kao jedini način da se slika, nadajmo se, vrati Goudstikkerovim nasljednicima, kojima s pravom i pripada”, rekao je Brand.

Istražitelj umjetnina, kojeg nazivaju i „Indiana Jonesom svijeta umjetnosti”, izjavio je: „I ranije sam pronalazio umjetnine koje su nacisti opljačkali u Drugom svjetskom ratu, uključujući djela u Louvreu, nizozemskoj kraljevskoj zbirci i brojnim muzejima. No, otkriće slike iz poznate kolekcije Goudstikker u posjedu nasljednika ozloglašenog nizozemskog generala Waffen-SS-a, uistinu nadmašuje sve.”