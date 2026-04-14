Obavijesti

News

Komentari 10
NEVJEROJATNO

Neviđeni skandal u poljskom parlamentu: Desničar digao zastavu Izraela sa svastikom!

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Neviđeni skandal u poljskom parlamentu: Desničar digao zastavu Izraela sa svastikom!

SKANDALOZNO Izrael je novi Treći Reich i njegova bi zastava trebala izgledati upravo ovako, rekao je Konrad Berkowicz, zastupnik krajnje desne stranke Konfederacija

Konrad Berkowicz, zastupnik poljske krajnje desne stranke Konfederacija, izazvao je skandal u parlamentu nakon što je tijekom govora podigao izraelsku zastavu na kojoj se nalazila svastika.

Kako je kasnije rekao, to je učinio kako bi kritizirao Izrael u vezi s aktualnim sukobom na Bliskom istoku.

- Izrael je novi Treći Reich i njegova bi zastava trebala izgledati upravo ovako - rekao je Berkowicz.

Predsjedavajući u Parlamentu Włodzimierz Czarzasty odmah je reagirao i rekao kako je isticanje nacističkih simbola u parlamentu neoprostivim.

Sejm session in Warsaw

'Sram vas bilo'

Incident je izazvao val kritika na međunarodnoj sceni.

Snimku govora na društvenoj mreži X podijelio je čelnik Konfederacije, Sławomir Mentzen, što je odmah osudio američki veleposlanik u Poljskoj, Tom Rose.

„Sram vas bilo“, poručio je diplomat poljskim političarima.

Berkowiczu sada prijete pravne posljedice jer poljski zakon zabranjuje isticanje nacističkih simbola.

Kolege iz vladajuće koalicije pozivaju i da se uključi državno odvjetništvo.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 10
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026