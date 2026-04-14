SKANDALOZNO Izrael je novi Treći Reich i njegova bi zastava trebala izgledati upravo ovako, rekao je Konrad Berkowicz, zastupnik krajnje desne stranke Konfederacija
Neviđeni skandal u poljskom parlamentu: Desničar digao zastavu Izraela sa svastikom!
Konrad Berkowicz, zastupnik poljske krajnje desne stranke Konfederacija, izazvao je skandal u parlamentu nakon što je tijekom govora podigao izraelsku zastavu na kojoj se nalazila svastika.
Kako je kasnije rekao, to je učinio kako bi kritizirao Izrael u vezi s aktualnim sukobom na Bliskom istoku.
- Izrael je novi Treći Reich i njegova bi zastava trebala izgledati upravo ovako - rekao je Berkowicz.
Predsjedavajući u Parlamentu Włodzimierz Czarzasty odmah je reagirao i rekao kako je isticanje nacističkih simbola u parlamentu neoprostivim.
'Sram vas bilo'
Incident je izazvao val kritika na međunarodnoj sceni.
Snimku govora na društvenoj mreži X podijelio je čelnik Konfederacije, Sławomir Mentzen, što je odmah osudio američki veleposlanik u Poljskoj, Tom Rose.
„Sram vas bilo“, poručio je diplomat poljskim političarima.
Berkowiczu sada prijete pravne posljedice jer poljski zakon zabranjuje isticanje nacističkih simbola.
Kolege iz vladajuće koalicije pozivaju i da se uključi državno odvjetništvo.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+