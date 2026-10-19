Obavijesti

News

Komentari 2
KOMENTIRA BOJANA MRVOŠ PLUS+

Nađa Marinu Miletiću: 'Ne bojte se, ne treba nam ni milimetar vaše mržnje'

Piše Bojana Mrvoš,
Čitanje članka: 1 min
Nađa Marinu Miletiću: 'Ne bojte se, ne treba nam ni milimetar vaše mržnje'
Zagreb: Troskot i Miletić o sjednici Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost | Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Zahvaljujući civilizacijskim dosezima, kriminalce se više ne vješa na bandere da ih ptice jedu. Nikog. Za njih postoje zakoni, zatvorske kazne, pravni sustav, a ne bandera na trgu

Saborski zastupnik Mosta i bivši vjeroučitelj Marin Miletić ovih je dana u Saboru, govoreći o korupciji, poručio da će Most bagerom srušiti institucije te ih iznova izgraditi. “Umjesto da takve ljude, koji su toliko se ogriješili o državu, objesite da vise na trgu, da ih ptice jedu. Za primjer svakome. Ne možeš otrovati svoju državu i proći lišo, frende. Ali za noge te treba objesiti, da što duže budeš živ. I onda da te jedu ptice na trgu...”, poručio je bivši vjeroučitelj.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Oglasila se Torcida. Bolje da nije
SRAMOTNO PRIOPĆENJE

Oglasila se Torcida. Bolje da nije

Torcida je upozorila na opasne trendove manipulacije javnim prostorom i selektivnog provođenja pravde, ističući kako se stvorio skandal bez presedana
FOTO Policija blokirala ulicu u Velikoj Gorici: 'Specijalci stoje ispred kuće, tu je i Hitna pomoć'
DRAMA U GORICI

FOTO Policija blokirala ulicu u Velikoj Gorici: 'Specijalci stoje ispred kuće, tu je i Hitna pomoć'

"Ispred kuće stoje specijalci, puno ih je. Sve već traje oko pola sata. Za sada nismo čuli ništa", kaže nam čitatelj.
FOTO Ovo su torcidaši koje traži policija u Splitu! Objavili fotke! Među njima i vođa Stipe Lekić
U BIJEGU SU

FOTO Ovo su torcidaši koje traži policija u Splitu! Objavili fotke! Među njima i vođa Stipe Lekić

Splitska policija objavila je fotografije torcidaša koje traže zbog sramotnog kortea u kojima su slavili Hitlera i Auschwitz uoči utakmice protiv Ajaxa. Među njima je i Stipe Lekić, bivši tajnik Torcide

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026