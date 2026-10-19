Zahvaljujući civilizacijskim dosezima, kriminalce se više ne vješa na bandere da ih ptice jedu. Nikog. Za njih postoje zakoni, zatvorske kazne, pravni sustav, a ne bandera na trgu
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Nađa Marinu Miletiću: 'Ne bojte se, ne treba nam ni milimetar vaše mržnje'
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Saborski zastupnik Mosta i bivši vjeroučitelj Marin Miletić ovih je dana u Saboru, govoreći o korupciji, poručio da će Most bagerom srušiti institucije te ih iznova izgraditi. “Umjesto da takve ljude, koji su toliko se ogriješili o državu, objesite da vise na trgu, da ih ptice jedu. Za primjer svakome. Ne možeš otrovati svoju državu i proći lišo, frende. Ali za noge te treba objesiti, da što duže budeš živ. I onda da te jedu ptice na trgu...”, poručio je bivši vjeroučitelj.
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