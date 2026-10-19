Nađa Marinu Miletiću: 'Ne bojte se, ne treba nam ni milimetar vaše mržnje'

Saborski zastupnik Mosta i bivši vjeroučitelj Marin Miletić ovih je dana u Saboru, govoreći o korupciji, poručio da će Most bagerom srušiti institucije te ih iznova izgraditi. “Umjesto da takve ljude, koji su toliko se ogriješili o državu, objesite da vise na trgu, da ih ptice jedu. Za primjer svakome. Ne možeš otrovati svoju državu i proći lišo, frende. Ali za noge te treba objesiti, da što duže budeš živ. I onda da te jedu ptice na trgu...”, poručio je bivši vjeroučitelj.