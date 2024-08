Nada za milijune: Lijek koji usporava Alzheimera dobit će danas zeleno svjetlo u Britaniji

Lekanemab, lijek za koji je utvrđeno da usporava Alzheimerovu bolest, trebao bi danas dobiti zeleno svjetlo za korištenje u Velikoj Britaniji, piše Telegraph.

Prvi je to lijek za koji su utvrdili da usporava kognitivno propadanje i to do 27 posto, a u četvrtak bi britanski regulator trebao dati dozvolu da se koristi u ranom liječenju bolesti. Stručnjaci se nadaju da će ovo biti ogroman korak u zaustavljanju bolesti, a procjene su da u Hrvatskoj oko 70.000 ljudi boluje od te bolesti.

Inače, EMA, Europska agencija za lijekove je prošlog mjeseca odbila dati licencu za lijek. Tad su utvrdili da potencijalne nuspojave (uključujući potencijalno krvarenje u mozgu) nadmašuju učinke lijek, pisao je BBC.

Lekanemab proizvodi japanski Eisai, a lijek se uzima svaka dva tjedna kroz intravenozni drip.