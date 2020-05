'Nadamo se da do izbora nitko više neće biti u samoizolaciji'

Članovi Nacionalnog stožera civilne zaštite i dalje nikako da daju smislno pojašnjenje izjave Krunoslava Capaka, ravnatelja HZJZ-a, koji je izjavio da će i oni u samoizolaciji moći izaći na birališta, iako je Alemka Markotić ranije to nazvala 'bioterorizmom'.

- Nisu svi ni u istoj vrsti samoizolacije. U samoizolaciji ima otprilike 2600 ljudi koji su možda bili s nekim u kontaktu, i to traje 14 dana. Ako nam broj bude ovako jednoznamenkast i tih samoizolacija sve manje, kako je njih sve manje jednog dana se nadamo da neće ni biti ljudi u samoizolaciji. A ako i bude, kad to dođe na red i kad to DIP zatraži, sigurno će opet sjesti ekipa i donijeti mjere', rekla je ravnateljica Hitnog zavoda Maja Grba-Bujević i tako se okušala u odgovoru na najčešće postavljeno pitanje u posljednjih dan - dva.

Što se tiče zamjene pacijentica u splitkom KBC-u, Grba-Bujević je u Dnevniku objasnila da je teško reći tko je obično prvi kontakt s pacijentima koji dođu u bolnicu te je dodala da je to većinom stvar unutarnje organizacije bolnice.