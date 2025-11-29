Obavijesti

News

Komentari 11
LOVCI POSTALI LOVINA PLUS+

Mario, Nadan, Andrija i Ivica : Lovci postali plijen za pravosuđe

Piše Boris Rašeta,
Čitanje članka: 4 min
Mario, Nadan, Andrija i Ivica : Lovci postali plijen za pravosuđe
Foto: Pixsell/24sata/Ilustracija

Bivši državni inspektor Mikulić nije jedini ljubitelj oružja koji je na kraju postao plijen pravosuđa

Andrija Mikulić, bivši glavni državni inspektor, početkom tjedna planirao je odlazak u lov, a završio je u rukama policije kao lovina. Na nišanu se našao još u ožujku, da bi nakon nekoliko mjeseci DORH zaključio da više nema lovostaja, ni za njega ni za ortake. Ironija sudbine savršeno se uklopila u domaću medijsku scenu na kojoj se glavni lovački list zove Dobra kob, dok su neki hrvatski političari i moćnici lovci očito imali zlu kob. Iz njegove kuće policija je iznijela veću količinu naoružanja. Javnosti se uvijek predstavljao kao strastveni lovac i kolekcionar oružja ističući da dio naoružanja posjeduje od 1997. te da je dio naslijedio od pokojnog oca, a dio sam kupio. U svakom slučaju, posjeduje cijeli jedan arsenal. Kao i svi naši uglednici koje ulove s prstima u pekmezu, Mikulić je tvrdio da nemilosrdno lovi prekršitelje zakona iz svoje sfere...

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 11
Uskok o Mikuliću: Dobili su 190 tisuća eura, svježe i suho meso, građu. Ispada da su sami tražili
DETALJI MEGA AFERE

Uskok o Mikuliću: Dobili su 190 tisuća eura, svježe i suho meso, građu. Ispada da su sami tražili

Uskok predlaže istražni zatvor za Mikulića i kuma Krasića. Doznajemo da su druga dvojica sve priznala. Zanimljivo je i priopćenje Uskoka, ispada da su Mikulić i Krasić sami tražili mito...
Inspektori stižu u Čavoglave, načelnik: 'Nismo znali da je Thompson ilegalno gradio'
DVA ILEGALNA OBJEKTA

Inspektori stižu u Čavoglave, načelnik: 'Nismo znali da je Thompson ilegalno gradio'

Iz Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo Šibensko-kninske županije navode da za čestice na kojima su vidljivi izgrađeni objekti nije bilo zahtjeva za izdavanje akata za gradnju, pa ni potvrdu o jednostavnoj građevini
'Danas je Dan republike': Zašto (ne) treba žaliti za Jugoslavijom
KAKO SE NEKOĆ ŽIVJELO

'Danas je Dan republike': Zašto (ne) treba žaliti za Jugoslavijom

Svakog 29. studenog proslavljao se Dan republike, koje već odavno više nema

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025