Mario, Nadan, Andrija i Ivica : Lovci postali plijen za pravosuđe

Andrija Mikulić, bivši glavni državni inspektor, početkom tjedna planirao je odlazak u lov, a završio je u rukama policije kao lovina. Na nišanu se našao još u ožujku, da bi nakon nekoliko mjeseci DORH zaključio da više nema lovostaja, ni za njega ni za ortake. Ironija sudbine savršeno se uklopila u domaću medijsku scenu na kojoj se glavni lovački list zove Dobra kob, dok su neki hrvatski političari i moćnici lovci očito imali zlu kob. Iz njegove kuće policija je iznijela veću količinu naoružanja. Javnosti se uvijek predstavljao kao strastveni lovac i kolekcionar oružja ističući da dio naoružanja posjeduje od 1997. te da je dio naslijedio od pokojnog oca, a dio sam kupio. U svakom slučaju, posjeduje cijeli jedan arsenal. Kao i svi naši uglednici koje ulove s prstima u pekmezu, Mikulić je tvrdio da nemilosrdno lovi prekršitelje zakona iz svoje sfere...

