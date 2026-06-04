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MISA NA TIJELOVO

Nadbiskup Križić: Ima dovoljno kruha u svijetu, ali zbog sebičnosti mnogi ljudi umiru

Piše HINA,
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Nadbiskup Križić: Ima dovoljno kruha u svijetu, ali zbog sebičnosti mnogi ljudi umiru
Foto: Zvonimir Barisin

"Možemo nekoj osobi dati novac ili poklon, ali ako nismo dali sebe - svi darovi koje smo dali gube vrijednost," poručio je Križić

Nadbiskup Splitsko-makarski Zdenko Križić služeći misu na blagdan Tijelova u četvrtak navečer u katedrali svetog  Duje istaknuo je kako ima dovoljno kruha u svijetu, ali mnogo ljudi umire zbog sebičnosti i odsustva spremnosti da se daruje onomu komu je potrebno.

"Imamo dovoljno kruha u svijetu ali nema dovoljno srca koja se daruju. Zato danas u 21. stoljeću mnogi umiru od gladi", istaknuo je nadbiskup  Križić u propovijedi.

Naglasio je pritom da ima mnogo riječi, ali malo vrijednosti, mnogo površnosti ali malo spremnosti da se cijelog sebe daruje drugom.

"Isus upravo to čini, daje sebe cijelog i ostaje s nama u euharistiji, da nikada ne budemo sami" rekao je Križić.

Po njegovim riječima, logiku Krista živi otac koji se žrtvuje za svoju djecu, koji pošteno radi i nosi teret za obitelj. Logiku Krista, dometnuo je, živi i mladi čovjek koji ostaje vjeran Bogu, osoba koja prašta, te bolesnik koji trpi. "Svi oni darivaju sebe, a to nije lako," poručio je nadbiskup Križić.

Naglasio je da Tijelovo nije samo blagdan hostije, procesija ili običaja, nego je to blagdan Božje ljubavi.

"Možemo nekoj osobi dati novac ili poklon, ali ako nismo dali sebe - svi darovi koje smo dali gube vrijednost," poručio je Križić.

Također je rekao da se odlazak na misu ne smije doživjeti kao zapovijed nego je to životna potreba, "jer na misi dobivamo dar s neba".

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