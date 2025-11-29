Nadbiskup Kutleša o Stepincu: 'Nije dao da ga pokolebaju ni bure ni oluje teških vremena'

Zagrebački nadbiskup mons. Dražen Kutleša predvodio je u subotu svečano misno slavlje povodom dolaska relikvija bl. Alojzija Stepinca u Krašić te naglasio da je najmračnijim vremenima Stepinac nosio svjetlo nade i jedinstva za hrvatski narod.

Relikvije blaženoga Alojzija Stepinca prenesene su iz Bogoslužnog prostora bl. Alojzija Stepinca na zagrebačkom Kaptolu u blaženikovu rodnu Župu Presvetoga Trojstva u Krašiću.

"Želimo poput bl. Alojzija Stepinca biti hodočasnici nade", rekao je dekan Jastrebarskog dekanata i župnik Župe Presvetoga Trojstva u Krašiću Ivan Vučak te zahvalio nadbiskupu Kutleši što su blaženikove relikvije nakon 65 godina prenesene u njegovu rodnu župu, među ljude koji se, dodao je, još uvijek sjećaju njegova boravka i sužanjstva u Krašiću.

Nadbiskup Kutleša u homiliji je naglasio da je Stepinčev životni put, od rodne krašićke doline do zagrebačke prvostolnice i natrag, ispisan rukopisom jake vjere, nepokolebljive savjesti i goruće ljubavi te podsjetio da je Stepinac bio i najmlađi biskup na svijetu.

Stepinčevu vjeru nisu pokolebale ni bure ni oluje teških vremena

"Shvatio je da bez žive vjere nema ni pravoga ploda služenja. Često je pozivao vjernike da svoj pogled usmjere prema nebu i da budu odvažni u ispovijedanju vjere. Nije dopuštao da ga pokolebaju ni bure ni oluje teških vremena", rekao je.

Naveo je da je blaženi Alojzije duboko proživljavao ratne strahote i posljedice ideologija XX. stoljeća po čovjekovu dušu. Ipak, dodao je, ostao je nepokolebljiv jer je duboko vjerovao u Božju providnost. "Znao je da se ljudske vlasti izmjenjuju, kraljevstva se uzdižu i padaju, ali Krist ostaje Kralj vjekova", dodao je.

Naglasio je da se Stepinčeva vjera nije ugasila niti u godinama zarobljeništva, već se pročistila i rasplamsala, a takva vjera, kazao je, potrebna je i nama danas.

A Stepinčeva savjest, prosvijetljena vjerom, istaknuo je Kutleša, bila je istinski glas Božji u njegovu srcu kojem je ostao vjeran unatoč golemim pritiscima dvaju totalitarizama, nacizma i komunizma.

"Danas se možda ne suočavamo s tamnicama i progonima kao on, ali suočavamo se s ravnodušnošću, sebičnošću i manipulacijama. Okružuje nas zaglušujuća buka informacija i dezinformacija i sve je teže razlučiti istinu.

Potrebni su nam ljudi savjesti, ljudi koji čuju Božji glas u svojoj nutrini i slijede ga. Blaženi Alojzije pokazuje nam da mirna i čista savjest vrijedi više od bilo kakva društvenoga odobravanja i trenutačne koristi. Učimo od blaženoga Alojzija kako savjest čuvati jasnom", poručio je.

Stepinac nas uči da voljeti vlastiti narod ne znači mrziti druge nego graditi mostove

Kao treću i posljednju poruku blaženikova života nadbiskup Kutleša istaknuo ljubav, osobito onu prema svome narodu.

"Iz ljubavi prema svome narodu širio je ljubav prema svima. Kad su došla ratna stradanja, otvorio je srce i nadbiskupijske ustanove za progonjene i izbjegle. Kada su poslije rata nastupila desetljeća tame, trpio je zajedno sa svojim narodom dijeleći sudbinu zatvorenih i prognanih", podsjetio je.

"On koji je iskusio nepravde i mržnju, uči nas da se zlo pobjeđuje samo vjernošću evanđeoskoj zapovijedi ljubavi. Uči nas da voljeti vlastiti narod ne znači mrziti druge, nego graditi mostove iz ukorijenjenosti u vlastiti identitet. Upravo zato ove relikvije u Krašiću postaju kvasac jedinstva. One nas pozivaju da u Kristu nalazimo snagu za praštanje, služenje i zajedništvo", naglasio je.

Na kraju misnoga slavlja nadbiskup Kutleša predvodio je molitvu za proglašenje svetim bl. Alojzija Stepinca.

Relikvije bl. Alojzija Stepinca u Krašiću će biti izložene na štovanje do zatvaranja Jubilejske godine u Zagrebačkoj nadbiskupiji 28. prosinca kada će biti vraćene u Zagrebačku katedralu.

Župnik Vučak najavio je početak izrade projektne dokumentacije za izgradnju hodočasničkog centra u Krašiću.