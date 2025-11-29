Obavijesti

News

Komentari 0
S KAPTOLA

Stepinac se vraća u Krašić: Relikvije mjesec dana u župi

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Stepinac se vraća u Krašić: Relikvije mjesec dana u župi
4
ARHIVA - 2011. Zagreb: Papa Benedikt XVI pomolio se na grobu blaženog Alojzija Stepinca | Foto: FAH/PIXSELL

Na putu do Krašića relikvije će se zaustaviti u dvije zagrebačke župe – u Španskom i Kerestincu – gdje će vjernici također imati prigodu pomoliti se i iskazati poštovanje

Relikvije blaženog Alojzija Stepinca se u subotu s Kaptola kreću prema njegovu rodnom Krašiću, gdje će ostati do 28. prosinca, javlja HRT. Od jutra se u bogoslužnom prostoru okupljaju brojni vjernici koji su došli na osobnu molitvu i posljednje čašćenje relikvija prije njihova odlaska, javila je Kristina Jozić.

'DOĆI ĆE U HRVATSKU' Može li papa Lav XIV. Alojzija Stepinca proglasiti svetim? Izabran je na njegov rođendan
Može li papa Lav XIV. Alojzija Stepinca proglasiti svetim? Izabran je na njegov rođendan

Na putu do Krašića relikvije će se zaustaviti u dvije zagrebačke župe – u Španskom i Kerestincu – gdje će vjernici također imati prigodu pomoliti se i iskazati poštovanje. Dolazak u Krašić se očekuje u 16.45 sati, a u 17 sati će biti slavljena svečana Sveta misa koju će predvoditi zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Užas u Zagrebu! Izbodena časna sestra, prebacili je u bolnicu!
HOROR NAPAD

Užas u Zagrebu! Izbodena časna sestra, prebacili je u bolnicu!

Zagrebačka policija potvrdila nam je da je ozlijeđena žena završila u bolnici
Tajna veza Mikulića i bračnog para Šincek: Radio im je peku i onda ih je počeo tražiti i mito
BILI SU BLISKI, ALI...

Tajna veza Mikulića i bračnog para Šincek: Radio im je peku i onda ih je počeo tražiti i mito

Mikulićevo uhićenje proizašlo je iz afere s otpadom bračnog para Šincek. Bili su bliski, a onda je glavni državni inspektor počeo tražiti novac
Razlog Plenkijeve čistke uredba OECD-a, a ministri ostali u čudu! HDZ-ovci: 'Bit će toga još...'
PARAVAN ILI STVARNA REFORMA?

Razlog Plenkijeve čistke uredba OECD-a, a ministri ostali u čudu! HDZ-ovci: 'Bit će toga još...'

Vlada masovno mijenja šefove državnih poduzeća, pozivajući se na novi zakon donesen u sklopu pristupanja OECD-u, a, kako saznajemo, uskoro će sve tvrtke ići na nove natječaje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025