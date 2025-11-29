Stepinac se vraća u Krašić: Relikvije mjesec dana u župi

Relikvije blaženog Alojzija Stepinca se u subotu s Kaptola kreću prema njegovu rodnom Krašiću, gdje će ostati do 28. prosinca, javlja HRT. Od jutra se u bogoslužnom prostoru okupljaju brojni vjernici koji su došli na osobnu molitvu i posljednje čašćenje relikvija prije njihova odlaska, javila je Kristina Jozić.

Na putu do Krašića relikvije će se zaustaviti u dvije zagrebačke župe – u Španskom i Kerestincu – gdje će vjernici također imati prigodu pomoliti se i iskazati poštovanje. Dolazak u Krašić se očekuje u 16.45 sati, a u 17 sati će biti slavljena svečana Sveta misa koju će predvoditi zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša.