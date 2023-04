Nadbiskup prao noge vjernicima na Veliki četvrtak: 'Važnije je i od propovijedi samih riječi'

U najstarijoj riječkoj župnoj crkvi Uznesenja Blažene Djevice na Veliki četvrtak je započelo vazmeno trodnevlje. Misno slavlje predvodio je riječki nadbiskup Mate Uzinić. On je oprao noge dvanaestorici 'apostola', volonterima Tranzitnog punkta za migrante koji se nalazi uz riječki željeznički kolodvor, piše Riječka nadbiskupija.

Foto: riječka nadbiskupija

Gestu pranja nogu nazvao je „drugom propovijedi“ koja je snažnija i važnija od one koja se izriče riječima.

- Važno je da na taj način naša propovijed kada iziđemo iz crkve, iz susreta s Kristom, bude snažnija od one u crkvi. U tom poslanju ne možemo i ne smijemo drugačije. Ako smo se otvorili Božjoj ljubavi kojom smo ljubljeni, moramo tu ljubav živjeti i to trebamo činiti do kraja, bez obzira na sve naše obzire i ograničenja - istaknuo je nadbiskup.

Papa Franjo prao noge zatvorenicima

Poput nadbiskupa Uzinića, papa Franjo je u četvrtak proslavio tradicionalnu misu Velikog četvrtka opravši noge dvanaestero mladih zatvorenika u maloljetničkom zatvoru u Rimu.

Sveti Otac, isusovac rođen u Argentini, prošlog tjedna je primljen u bolnicu zbog bronhitisa, a u četvrtak poslije podne je posjetio zatvor Casal del Marmo, na sjeveru talijanskoga glavnog grada, gdje je još 2013., nakon izbora za papu, oprao noge zatvorenicima.

Jorge Bergoglio je, dobro raspoložen i oslanjajući se na štap, prišao svakom od 12 mladih zatvorenika - među kojima su bile dvije djevojke - kako bi im oprao noge, a zatim se nagnuo i poljubio im noge. Neki su ga zauzvrat poljubili u ruku, drugi su s njim razmijenili nekoliko riječi.

