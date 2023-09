Nadbiskup Uzinić o sramotnoj objavi Mandurića: Pokazao je nedovoljno suosjećanje za žrtve

Riječki nadbiskup Mate Uzinić jedini je od biskupa koji je reagirao na sramotni istup patera Ivana Mandurića, javlja portal tockazarez.hr.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa ... Video: 24sata/pixsell

Hrvatsku i regiju zadnjih tjedana potreslo je nekoliko slučajeva nasilja nad ženama, a pater Ike Mandurić sramotnim se komentarom osvrnuo na slučaj Denisa Buntića, koji je optužen da je pretukao svoju suprugu Klaru.

- Denis Buntić je učinio jako lošu stvar jer je (ako je) tukao svoju ženu. Muževi, to nikad i nikad ne smijete napraviti! Osuđujem to potpuno. I jako je loše ako ima onih koji to ne osuđuju. A da nam nije to svima jasno, pokazuje uvijek neki novi slučaj nasilja nad ženama. No, osim žaljenja za pretprljenu bol Denisove žene, nakon što sam preslušao njezin snimak, nekako, stadoh misliti o muževima koji, tko zna kakva sve nasilja i maltretiranja namjerno-iritantnih žena ne podnose? A takvih muževa je jaaako puno: strpljivih, snažnih, postojanih... Šteta što se o njima ne govori, ne priča: More je divnih, snažnih muževa koji se stojički nose s lažima, cmizdrenjima, optužbama, manipulacijama, prenemaganjima... Naravno i posve je logično je da ima jako puno brakova u kojima su žene negativne i loše, a muževi plemeniti i postojani. Dakle, i muževa koji su prošli teške trenutke na kakvim je Denis pao. Nikad nismo stali u njihovu zaštitu, niti ih pohvalili. E, to nije u redu! Pa, evo jedna poruka njima: ako ste istrpjeli onakve histerije i cmizdrenja, ja vam se divim! Dečki, svaka vam čast! - napisao je Mandurić, koji je objavu ubrzo uklonio.

Predsjednik Vijeća za život i obitelj Hrvatske biskupske konferencije, riječki nadbiskup Mate Uzinić komentirao je za RTL objavu Mandurića.

- Ne može se pronaći opravdanje i mislim da je to pitanje određeno mudrovanja koje je očito loše ispalo. Takvu stvar stavljati u druge kontekste i druge, pomalo ideološke poruke, koje netko želi prenijeti u javnost, smatram da je to neprimjereno u najmanju ruku. Sa svojim postom, u kojem je stavio dvije različite stvari, zajednički kontekst i u toj situaciji zapravo pokazao nedovoljno suosjećanje za žrtve nasilja. Napravio je pogrešku”, kazao je Uzinić i dodao:

- Toliko se govori o nasilju nad ženama, o nasilju u obitelji. Mijenjaju se zakoni, ali je očito potrebno promijeniti ljude. Nije dovoljno promijeniti zakone. Drago mi je i pozdravljam inicijativu da se postrože zakoni, ali mi bismo se trebali promijeniti osobito svi mi muškarci bismo trebali reći ne nasilju nad ženama. To je sramota za ljudski rod. Promatrati kako se čini nasilje, ništa ne napraviti je jednako težak grijeh nego učiniti nasilje”, zaključio je riječki nadbiskup.

Podsjetimo, bivši hrvatski rukometaš Denis Buntić prošlog je tjedna uhićen zbog obiteljskog nasilja, a policija mu je pretragom kuće pronašla arsenal oružja. Međutim, iako je Kantonalno tužiteljstvo zapadnohercegovačkog kantona predložilo pritvor za Buntića, sud je odbio prijedlog tužitelja te odredio bivšem rukometašu zabranu prilaska supruzi i obvezu svakodnevnog javljanja u policiju.