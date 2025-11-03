Nadbiskup Vukšić: Hrvate u BiH sustavno se pokušava pretvoriti u nacionalnu manjinu

Vrhbosanski nadbiskup Tomo Vukšić upozorio je u ponedjeljak da se Hrvate u BiH, sustavnim osporavanjem njihovih prava kao konstitutivnog naroda, pokušava pretvoriti u nacionalnu manjinu pri čemu je istaknuo da je to trend koji se temelji na nepravičnim rješenjima sadržanim u Daytonskom sporazumu. Nadbiskupu Vukšić to je kazao u Sarajevu na otvaranju redovitog zasjedanja Biskupske konferencije BiH koja se održava uoči obilježavanja 30. obljetnice od potpisivanja Daytonskog sporazuma.

Podsjetio je da su biskupi iz BiH bili svjesni da Daytonski sporazum neće voditi do ostvarenja pravednoga mira već 8. studenoga 1995. a prije potpisivanja u svojoj izjavi kazali su da mirovni sporazum sadrži "čudna proturječja i pogubne nesigurnosti" te da su stoga izrazili ozbiljnu sumnju da se na takvim temeljima može izgraditi trajni mir.

Posebice su tada upozorili na nedoumice u pogledu povratka prognanih i zaštite temeljnih ljudskih prava i sloboda, u kojima su vjerska i etnička prava i slobode svih stanovnika Bosne i Hercegovine.

Te nepravde, kako je kazao vrhbosanski nadbiskup, ne samo da nisu ispravljene nego su počinjene nove.

Podsjetio je da se BK BiH posebnim priopćenjem oglasio 2005. sa zahtjevom za uspostavu pravednoga zakonskog okvira, te da taj zahtjev biskupi ponavljaju i danas kao moralnu obvezu.

"Još jednom ističemo ne samo određene promašene projekte ugrađene u Daytonski sporazum, protivne povijesti, sadašnjosti i budućnosti ove zemlje i njezinih naroda, nego i očite nepravde učinjene implementacijom toga sporazuma. Zato u kontaktu s nositeljima društvenoga života, napose s predstavnicima međunarodne zajednice, ne prestajemo u ime vjernika svojih biskupija, koji su u najvećem broju članovi hrvatskoga naroda, upozoravati na mnogobrojna gaženja ljudskih prava i nacionalnih sloboda“, kazao je nadbiskup Vukšić.

Broj katolika u BiH je tijekom rata gotovo prepolovljen a danas je u toj zemlji za 53 posto manje katolika nego što ih je bilo 1991. odnosno njihov je broj sada sveden na 320 tisuća u odnosu na prijeratnih 760 tisuća.

Situacija je osobito teška u Republici Srpskoj gdje ih je tek oko 2,4 posto od ukupnoga broja stanovnika tog entiteta, dok ih je u Federaciji BiH, prema istom popisu, oko 22,4 posto.

Nepravde nakon Daytona, kako je kazao nadbiskup Vukšić, očitovale su se najviše na opstanku najmalobrojnijega naroda, i to u pravilima koja ravnaju izborima i omogućuju da drugi biraju njihove predstavnike, u drugim nepravednim zakonima, u neprovođenju međunarodnog Ugovora sa Svetom Stolicom, omogućavanju nadglasavanja i manipulacija, u rušenju zakonitih ustanova i izabranih predstavnika naroda, u zakonu o javnim medijima, u zapostavljanju hrvatskoga jezika.

"Tako se postupno Hrvate, od konstitutivnoga naroda, nedopustivo i neprihvatljivo, pokušava pretvoriti u nacionalnu manjinu", kazao je nadbiskup Vukšić ističući kako se Crkva nikada neće umoriti od ukazivanja na nepravde i nastojanja da se one isprave jer samo u ravnopravnosti ljudi i naroda BiH ima budućnost kao država prava, država slobode i država zdrava napretka i kao država pristupa demokratskom svijetu.