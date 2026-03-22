NAFTA KAM ODHAJAŠ Slovenska klapa pjeva o nestašicama
Kvartet Duh iz Slovenije, ovih je dana unio dašak humora u vrijeme kada mnogi vozači prate zbivanja na tržištu goriva. Preradom poznate tužbalice na svoj su se način osvrnuli na aktualne okolnosti i nestašicu goriva.
Pjesma pod naslovom „Kamo odlaziš, draga nafto?“ kako kažu, posvećena je svima koji su u posljednje vrijeme uzalud tražili gorivo na benzinskim postajama.
U Sloveniji je od ponoći na snazi odluka o ograničenju točenja goriva na benzinskim crpkama, s ciljem smanjenja problema s opskrbom naftnim derivatima. Točenje goriva na benzinskim crpkama ograničeno je na 50 litara po osobi dnevno te 200 litara po pravnoj osobi i po fizičkoj osobi koja se bavi gospodarstvom, uključujući poljoprivredu.
Ograničenja će biti na snazi do daljnjega. Vlada je također aktivirala slovensku vojsku, koja će sudjelovati u opskrbi, a njezini pripadnici bit će na raspolaganju i za prijevoz goriva, te je pozvala distributere da koordiniraju isporuke iz skladišta do benzinskih crpki, čime će se isporuke goriva do crpki ubrzati.
