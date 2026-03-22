KRIZA V DEŽELI

NAFTA KAM ODHAJAŠ Slovenska klapa pjeva o nestašicama

Piše Filip Sulimanec,
Kvartet Duh iz Slovenije, ovih je dana unio dašak humora u vrijeme kada mnogi vozači prate zbivanja na tržištu goriva. Preradom poznate tužbalice na svoj su se način osvrnuli na aktualne okolnosti i nestašicu goriva.

Pjesma pod naslovom „Kamo odlaziš, draga nafto?“ kako kažu, posvećena je svima koji su u posljednje vrijeme uzalud tražili gorivo na benzinskim postajama.

@kvartetduh

Kam odhajaš draga nafta?⛽️ 🕯️ Posvečeno vsem, ki ste jo zaman iskali😅

♬ original sound - kvartetduh

U Sloveniji je od ponoći na snazi ​​odluka o ograničenju točenja goriva na benzinskim crpkama, s ciljem smanjenja problema s opskrbom naftnim derivatima. Točenje goriva na benzinskim crpkama ograničeno je na 50 litara po osobi dnevno te 200 litara po pravnoj osobi i po fizičkoj osobi koja se bavi gospodarstvom, uključujući poljoprivredu. 

ENERGETSKA KRIZA U Sloveniji od ponoći kreće ograničenje točenja goriva! Procurile cijene za Hrvatsku
U Sloveniji od ponoći kreće ograničenje točenja goriva! Procurile cijene za Hrvatsku

Ograničenja će biti na snazi ​​do daljnjega. Vlada je također aktivirala slovensku vojsku, koja će sudjelovati u opskrbi, a njezini pripadnici bit će na raspolaganju i za prijevoz goriva, te je pozvala distributere da koordiniraju isporuke iz skladišta do benzinskih crpki, čime će se isporuke goriva do crpki ubrzati.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Vučić stigao na Bliski istok. Španjolski premijer Sanchez završio na iranskim raketama
IZ MINUTE U MINUTU

Vučić stigao na Bliski istok. Španjolski premijer Sanchez završio na iranskim raketama

Ušli smo u 23. dan rata u Iranu. Izrael i SAD nastavljaju s udarima na Iran, Iran gađa Izrael, ali i one države u regiji koje smatraju američkim saveznicima, u kojima su američke vojne baze... Amerikanci tvrde da su od početka rata pogodili više od 8000 ciljeva u Iranu...
IZVANREDNI SASTANAK 'Ide deseti paket mjera. Pred nama je najveća energetska kriza!'
PLENKOVIĆ SAZVAO KABINET

IZVANREDNI SASTANAK 'Ide deseti paket mjera. Pred nama je najveća energetska kriza!'

Cilj nam je zajamčiti sigurnost opskrbe i što je moguće nižu cijenu struje, plina i goriva za kućanstva i za normalno funkcioniranje gospodarstva, objavio je premijer Andrej Plenković
U Sloveniji od ponoći kreće ograničenje točenja goriva! Procurile cijene za Hrvatsku
ENERGETSKA KRIZA

U Sloveniji od ponoći kreće ograničenje točenja goriva! Procurile cijene za Hrvatsku

Točenje goriva na benzinskim crpkama ograničeno je na 50 litara po osobi dnevno te 200 litara po pravnoj osobi i po fizičkoj osobi koja se bavi gospodarstvom. Od utorka rastu cijene i kod nas

