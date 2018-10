Naftu imaju, ali nemaju hranu i lijekove: 'Djeca mi stalno plaču' "Bolnice imaju probleme i sa zbrinjavanjem umrlih. Hladnjače ne rade pa se trupla u pretoplim i vlažnim uvjetima brzo počnu raspadati. Mnoga djeca žive na jednoj porciji riže dnevno"

Maribel Gonzales, majka dvoje djece, svaki dan čeka po sat vremena kako bi došla do pumpe za vodu dok njena djeca plaču od žeđi, piše britanski The Sun. Tužna je to slika Venezuele, zemlje koja je zaglibila u potpuno siromaštvo iako 'leži' na ponajvećim zalihama nafte na svijetu.

Sustav vodoopskrbe u glavnom je gradu Venezuele, Caracasu, zakazao već treći put u samo dva tjedna. I dok Venezuelu nastavljaju uništavati njene političke elite, britanski su se mediji raspisali o podršci koju im daje Jeremy Corbyn, lider britanske Radničke stranke.

Prošle je godine, pišu, pohvalio njihova nastojanja da 'smanje nejednakost', a kada je 2013. godine umro bivši venezuelanski predsjednik Hugo Chavez, Corbyn mu je na Twitteru zahvalio jer je pokazao 'da su i siromašni važni i da se bogatstvo može dijeliti.'

Foto: STRINGER/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

U vrijeme kada u Venezueli propada nacionalni sustav vodoopskrbe što ionako siromašnu zemlju gura u još dublji ponor, Corbyn javno poziva da se nacionaliziraju britanske tvrtke koje zemlju opskrbljuju vodom.

- Ovo se događa kada se sve nacionalizira. Država ima prevelike troškove, a u isto vrijeme ne može sve nadgledati i onda sve propada. U mojoj okolici vode nemamo već punih mjesec dana. Ne možemo se okupati, oprati suđe ili piti vodu. Da nema ove crpke na ulici, umrli bismo od žeđi, rekla je Maribel Gonzales na rubu očaja.

Državna tvrtka za opskrbu u tolikim je problemima da su njeni rezervoari prazni, zastarjela infrastruktura propada, a zaposlenici masovno daju otkaze. Prema posljednjim podacima, piše The Sun, tek 27% stanovnika Venezuele ima pristup pitkoj vodi u svojim kućanstvima.

U isto vrijeme, britanska ljevica predvođena Corbynom sve glasnije zagovara nacionalizaciju brojnih tvrtki, od željeznica do komunalnih tvrtki i pošte. Kancelar John McDonnell rekao je da će prisiliti tvrtke s više od 250 zaposlenika da 10% udjela u svojim tvrtkama ustupe državi i vlastitim radnicima. Upravo je to učinio i Hugo Chavez kada je nanovo izabran na izborima održanim 2006. godine.

Foto: Reuters/Pixsell

Prije 11 godina Chavez je nacionalizirao i Electricidad de Caracas, najvećeg proizvođača električne energije u Venezueli. Stanje u elektroprivredi danas je takvo da i bolnice učestalo ostaju bez električne energije.

- Vidio sam ne državnoj televiziji da Jeremy Corbyn zagovara nađe lidere. Neka dođe u Venezuelu i sam vidi kako to ovdje izgleda, izjavio je dr. Del Valle.

- Prošlog smo tjedna imali redukciju električne energije i morali smo koristiti ručne pumpe kako bismo pacijente održali na životu dok je otkazivala sva oprema, rekao je.

- Umro nam je jedan pacijent. Sljedeći put ih možda umre i više. Bolnica ne raspolaže lijekovima, nemamo sredstva za higijenu, nemamo vozila hitne pomoći, a voda iz pipe je prljava. Pacijentima preporučujemo da sami donesu svoju vodu za piće. Nemamo čak ni vreće za smeće, hodnici su prljavi, a država nam nikakva sredstva nije uplatila od listopada 2017. godine. Prvo sam mislio da novac kradu direktori, a onda sam shvatio da novca jednostavno nema, otvorio je dušu Del Valle.

- Bolnice imaju probleme i sa zbrinjavanjem umrlih. Hladnjače ne rade pa se trupla u pretoplim i vlažnim uvjetima brzo počnu raspadati. Mnoga djeca žive na jednoj porciji riže dnevno.

Isaac je, piše The Sun, jedna od tisuća i tisuća izgladnjelih beba u Venezueli.

- Isaac je bolestan već dva mjeseca. Boluje od proljeva i pothranjenosti. U bolnici nemaju ništa potrebno za njegovo liječenje, kaže njegova 40-godišnja majka.

Na kupovinu karte za vlak čeka se i po 40 minuta. Oni koji uspiju kupiti kartu smatraju se sretnicima jer je primjerice u svibnju državna željeznica ostala bez novca za printanje karata.

Sve veći problem je i sigurnost.

- Ljudi su toliko gladni da će učiniti sve da dođu do hrane i prehrane svoje obitelji. Stopa kriminala sve je veća, svakoga dana na cesti vidim krađe, kaže 52-godišnji Jesus.

Policija je korumpirana i narod joj ne vjeruje, a u Venezueli se dnevno dogodi 60 ubojstava.

Kada je 2013. godine vlast preuzeo Nicolas Maduro, ionako siromašna i uništena zemlja počela je posrtati još više. I dok njegova zemlja i narod gladuju, on je bijes svjetske javnosti izazvao kada je nedavno ručao kod svjetski poznatog turskog chefa Nusreta Gökçea čiji je restoran poznat po 'opsceno visokim cijenama'.