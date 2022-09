Nagrada 'Europski građanin' uručena Zakladi Solidarna za pomaganje Petrinji i Baniji

"Dobre žene koje su prve priskočile u pomoć Petrinji i Baniji", tako je europski zastupnik Predrag Fred Matić opisao članice Fonda 5.5 Zaklade Solidarna predajući im u četvrtak u Petrinji nagradu Europski građanin.

Tom nagradom Europski parlament vrednuje rad na promicanju razumijevanja i jačanju europskog zajedništva.

"Nažalost, u mnogim situacijama država je spora, ali zato su tu dobri ljudi, ovoga puta dobre žene, koje su prve priskočile u pomoć Petrinjcima i Banovini i na tome sam im neizmjerno zahvalan", kazao je Matić i naglasio se njima ponosi.

"Kao hrvatski zastupnik nemam baš mnogo prilika da budem sretan i ponosan što sam hrvatski predstavnik, ali ovo je jedna od njih".

Nagradu su primile predsjednica uprave zaklade Sanja Sarnavka, predsjednica njezina vijeća Marina Ajduković i programska voditeljica Karla Pudar.

Marina Ajduković je kazala da im je nagrada ohrabrenje za daljnji rad i suradnju. Svaka nevolja je prilika za dokazivanje solidarnosti, ljudskosti i povezivanje, rekla je.

Sanja Sarnavka je dodala kako iza ove vrijedne nagrade stoje stotine, ako ne i tisuće ljudi koji su financijski ili materijalno pomogli da predstavnici udruge i nakon dvije godine još uvijek pomažu svima u nevolji.

Osim u Petrinji, nagrada "Europski građanin uručit će se predstavnicama Zaklade i na naknadnoj svečanosti u Bruxelessu.

Fond 5.5 osnovan je nakon potresa u Zagrebu, u ožujku 2020. kako bi pružao kriznu financijsku potporu socijalno ugroženim građanima. Ponovno je aktiviran neposredno nakon potresa koji su u prosincu 2020. pogodili Sisačko-moslavačku županiju.

Kroz veliku humanitarnu akciju prikupljeno je više od 17,2 milijuna kuna usmjerenih na više od 1200 obitelji stradalih od potresa. Oblici podrške uključili su jednokratnu financijsku pomoć, pomoć u stambenom zbrinjavanju, popravcima i obnovi kuća i gospodarskih objekata.

Uloženo je i 1,2 milijuna kuna u razvoj lokalnih zajednica i obrazovnih kapaciteta širom potresom i siromaštvom pogođene regije.

Nagrada "Europski građanin" dodjeljuje se od 2008. godine za projekte koji jačaju europski duh solidarnosti, kreativnost i motiviranost te potiču aktivnosti kojima se konkretno izražavaju vrijednosti sadržane u Povelji Europske unije o temeljnim pravima.

Europski parlament dodjeljuje priznanje odabirom nacionalnih laureata u svakoj državi članici EU-a. Dosadašnji dobitnici u Hrvatskoj su Martina Čuljak s projektom Help Balkans (2014.), Hrvatska gorska služba spašavanja (2015.), humanitarna udruga fra Mladen Hrkać (2016.), udruga Transplant i Tvrtko Barun kao ravnatelj Isusovačke službe za izbjeglice u jugoistočnoj Europi (2017.), Savez izviđača Hrvatske s kampanjom Boranka (2020.) te NeuroSplit za projekt With One Dream United (2021.).

U 2019. priznanje nije dodijeljeno zbog izbora za deveti saziv Europskog parlamenta.

Najčitaniji članci