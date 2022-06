Nagrađivat će one koji dolaze na preglede; Dr. Toskić: Pa ljudi po 8 mjeseci čekaju na naočale!

Vi da bi dobili naočale, morate čekati pregled kod oftalmologa otprilike 6 do 8 mjeseci, još su duže liste čekanja za UZV dojke i abdomena. Ljudi najavu sistematskih doživljavaju kao da će ga imati u velikom opsegu poput onih u poliklinikama, gdje poslodavci određenih tvrtki plaćaju svojim zaposlenicima da sve pretrage obave u istom danu. Ali to kod nas nije moguće. Kod nas će se to provući na nekoliko mjeseci tijekom kojih će pacijenti trebati dolaziti s obzirom na liste čekanja. Da bi mogli raditi sistematske na način kako pacijent želi, trebali bi imati dostupnu dijagnostiku, još jednog administratora i medicinsku sestru, nekoga tko bi radio raspored, pozivao ljude, a da bi sistematski bio valjan, treba trajati minimalno 30 minuta. S obzirom na to da obiteljski liječnici u prosjeku imaju oko 1500, a neki 2000 pacijenata treba znati koliko bi to oduzimalo vremena. Da bi u jednoj godini obavili sistematske za sve pacijente, trebali bi ih odrađivati bar pet do šest dnevno i to nam već oduzima dva do tri sata radnog vremena, istaknula je Nataša Ban Toskić, predsjednica Koordinacije hrvatske obiteljske medicine (KoHOM) za 24sata.