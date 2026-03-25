Nagradu Goranov vijenac dobio pisac koji brani pedofiliju. Žiri sad odlučio opozvati nagradu

Najuglednija pjesnička nagrada u Hrvatskoj, Goranov vijenac, 21. ožujka je pripala Milku Valentu. Ali nekoliko dana nakon dodjele krenuo je skandal, jer je, kako piše Telegram, ovaj pjesnik u svojim pjesmama i javnim istupima vrlo otvoreno i doslovno branio pedofiliju.

- Korumpirani znanstvenici i liječnici, baš kao i neobrazovani svjetski puk, osuđuju javno u medijima pedofiliju kao bolest, vjerojatno da ne bi izgubili posao. Jadno, tužno - kazao je Valent u intervjuu za Artikulacije 2022. godine, piše Telegram.

U četvrtak navečer oglasili su se i iz organizacije ove prestižne pjesničke nagrade... Odlučili su povući nagradu.

- Kada je Vladimir Vladimirovič Majakovski, prije više od stotinu godina, napisao svoje „ja volim gledati kako umiru djeca“, nije to, naravno, mislio doslovno, niti je to uopće izrekao građanin Majakovski. U kontekstu pjesme, poznato je, progovara pjesnički protagonist, a spomenuta tvrdnja formulirana je, danas je to malo kome sporno, kao demonstracija radikalne pjesnikove poetike čija je maksima, pojednostavnimo, bila „zgroziti malograđanina“; uzdrmati njegov lažni moral. Čitajući pjesme iz bogatog opusa Milka Valenta, Goranov žiri, koji ga je nagradio nagradom Goranov vijenac, vodio se sličnim, u književnom polju odavno uobičajenim uzusima, i taj je opus iščitavao kao realizaciju jednog radikalnog i namjerno provokativnog, ali i odavno apsolviranog te ne pretjerano kontroverznog književnog prosedea. Odluku žirija, na sličnim osnovama, u dobroj vjeri potvrdio je i programski odbor Goranovog proljeća - pišu organizatori i dodaju:

- Građansku osobu laureata žiri i odbor, moguće pogrešno, nisu pretjerano propitivali, smatrajući njegove dugom karijerom rasute kontroverzne izjave u prvom redu produžetkom istoga književnog prosedea i u njega ugrađenom smišljenom provokacijom. Uvidom, međutim, u intervju s autorom objavljen 2022. godine u koprivničkom književnom časopisu Artikulacije i u njemu iznesene tvrdnje i stavove, programski odbor Goranovog proljeća prisiljen je promijeniti svoju odluku. Neke u odgovorima iznesene tvrdnje, napose one vezane uz pedofiliju i dječju pornografiju, neprihvatljive su na svim razinama. Goranov odbor i aktualni Goranov žiri ne mogu i ne žele stajati iza njih; ni osobno, ni kao javni radnici, roditelji, građani. Svjesni društvenog kapitala koji nagrade ovog kalibra nose i neželjenog vlastitog priloga normalizaciji diskursa gluhog na patnju žrtvi najbrutalnijeg nasilja, odlučili smo donijeti jedinu relevantnu odluku — povući dodjelu nagrade Goranov vijenac Milku Valentu. Praznina koja ostaje neka bude podsjetnik na vlastite pogreške i prilog ograničavanju budućih.

Zbor Le Zbor, koji je nastupio na zatvaranju festivala Goranovo proljeće, ogradio se od dobitnika Milka Valenta.

- Ovog smo vikenda pjevale na zatvaranju festivala Goranovo proljeće. Rado smo se odazvale pozivu jer smatramo da je manifestacija utemeljena u čast jednom od najpoznatijih hrvatskih antifašističkih pjesnika bitan dio naše kulture i kulturne scene. Upravo zato nam je sada ogroman grč u želudcu jer smo prekasno saznale da je nagrada Goranov vijenac dodijeljena osobi koja u svojim izjavama propagira seksualno nasilje nad djecom. Izrazito nam je žao što se o tome nismo na vrijeme informirale i to smatramo prije svega velikom sramotom organizatora, ali i propustom nas kao sudionica programa. Naš stav je jasan: ne podržavamo davanje trunčice počasti osobama takvih stavova te ovim putem želimo naglasiti da svojim nastupom ni u kojem obliku nismo htjele istaknuti podršku Milku Valentu - poručuju iz Le Zbora i dodaju:

- S druge strane, izrazito nam je drago da je nagradu za mlade pjesnike osvojila queer aktivistica Karla Kostadinovski. Honorar od nastupa ćemo donirati, a sa svakim idućim nastupom još ćemo se odlučnije boriti protiv svakog oblika narušavanja dostojanstva svakog čovjeka - završavaju objavu iz Le Zbora...