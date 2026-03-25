Zbor Le Zbor, koji je nastupio na zatvaranju festivala Goranovo proljeće, ogradio se od dobitnika Milka Valenta.
Nagradu Goranov vijenac dobio pisac koji brani pedofiliju. Žiri sad odlučio opozvati nagradu
Najuglednija pjesnička nagrada u Hrvatskoj, Goranov vijenac, 21. ožujka je pripala Milku Valentu. Ali nekoliko dana nakon dodjele krenuo je skandal, jer je, kako piše Telegram, ovaj pjesnik u svojim pjesmama i javnim istupima vrlo otvoreno i doslovno branio pedofiliju.
- Korumpirani znanstvenici i liječnici, baš kao i neobrazovani svjetski puk, osuđuju javno u medijima pedofiliju kao bolest, vjerojatno da ne bi izgubili posao. Jadno, tužno - kazao je Valent u intervjuu za Artikulacije 2022. godine, piše Telegram.
U četvrtak navečer oglasili su se i iz organizacije ove prestižne pjesničke nagrade... Odlučili su povući nagradu.
- Kada je Vladimir Vladimirovič Majakovski, prije više od stotinu godina, napisao svoje „ja volim gledati kako umiru djeca“, nije to, naravno, mislio doslovno, niti je to uopće izrekao građanin Majakovski. U kontekstu pjesme, poznato je, progovara pjesnički protagonist, a spomenuta tvrdnja formulirana je, danas je to malo kome sporno, kao demonstracija radikalne pjesnikove poetike čija je maksima, pojednostavnimo, bila „zgroziti malograđanina“; uzdrmati njegov lažni moral. Čitajući pjesme iz bogatog opusa Milka Valenta, Goranov žiri, koji ga je nagradio nagradom Goranov vijenac, vodio se sličnim, u književnom polju odavno uobičajenim uzusima, i taj je opus iščitavao kao realizaciju jednog radikalnog i namjerno provokativnog, ali i odavno apsolviranog te ne pretjerano kontroverznog književnog prosedea. Odluku žirija, na sličnim osnovama, u dobroj vjeri potvrdio je i programski odbor Goranovog proljeća - pišu organizatori i dodaju:
- Građansku osobu laureata žiri i odbor, moguće pogrešno, nisu pretjerano propitivali, smatrajući njegove dugom karijerom rasute kontroverzne izjave u prvom redu produžetkom istoga književnog prosedea i u njega ugrađenom smišljenom provokacijom. Uvidom, međutim, u intervju s autorom objavljen 2022. godine u koprivničkom književnom časopisu Artikulacije i u njemu iznesene tvrdnje i stavove, programski odbor Goranovog proljeća prisiljen je promijeniti svoju odluku. Neke u odgovorima iznesene tvrdnje, napose one vezane uz pedofiliju i dječju pornografiju, neprihvatljive su na svim razinama. Goranov odbor i aktualni Goranov žiri ne mogu i ne žele stajati iza njih; ni osobno, ni kao javni radnici, roditelji, građani. Svjesni društvenog kapitala koji nagrade ovog kalibra nose i neželjenog vlastitog priloga normalizaciji diskursa gluhog na patnju žrtvi najbrutalnijeg nasilja, odlučili smo donijeti jedinu relevantnu odluku — povući dodjelu nagrade Goranov vijenac Milku Valentu. Praznina koja ostaje neka bude podsjetnik na vlastite pogreške i prilog ograničavanju budućih.
Zbor Le Zbor, koji je nastupio na zatvaranju festivala Goranovo proljeće, ogradio se od dobitnika Milka Valenta.
- Ovog smo vikenda pjevale na zatvaranju festivala Goranovo proljeće. Rado smo se odazvale pozivu jer smatramo da je manifestacija utemeljena u čast jednom od najpoznatijih hrvatskih antifašističkih pjesnika bitan dio naše kulture i kulturne scene. Upravo zato nam je sada ogroman grč u želudcu jer smo prekasno saznale da je nagrada Goranov vijenac dodijeljena osobi koja u svojim izjavama propagira seksualno nasilje nad djecom. Izrazito nam je žao što se o tome nismo na vrijeme informirale i to smatramo prije svega velikom sramotom organizatora, ali i propustom nas kao sudionica programa. Naš stav je jasan: ne podržavamo davanje trunčice počasti osobama takvih stavova te ovim putem želimo naglasiti da svojim nastupom ni u kojem obliku nismo htjele istaknuti podršku Milku Valentu - poručuju iz Le Zbora i dodaju:
- S druge strane, izrazito nam je drago da je nagradu za mlade pjesnike osvojila queer aktivistica Karla Kostadinovski. Honorar od nastupa ćemo donirati, a sa svakim idućim nastupom još ćemo se odlučnije boriti protiv svakog oblika narušavanja dostojanstva svakog čovjeka - završavaju objavu iz Le Zbora...
UŽIVO Bijela kuća: 'Trump je spreman otvoriti vrata pakla'
Šire istragu protiv Šinceka: I u Senj dovezli 2,6 tona opasnog otpada! Donosimo detalje...
KRONOLOGIJA UŽASA Što dosad znamo o mučenju Torcidaša i snimci koja ledi krv u žilama