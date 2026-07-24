Tvrtka Open AI priznala da je njihov model AI hakirao zaštićeni sustav i ušao u podatke druge tvrtke. Stručnjaci: Ovo nije pobuna robota, već bitka komercijalnih kompanija
JESMO LI GOTOVI? PLUS+
Naj**AIsmo! Što stoji iza dramatične objave o hakerskom napadu umjetne inteligencije?
Čitanje članka: 2 min
Mnogi su ovih dana zaključili: Ovo je scenarij iz SF filmova. Modeli umjetne inteligencije tvrtke Open AI (pokretača ChatGPT-a), koje su testirali u zaštićenom okruženju, samostalnom odlukom probili su zaštite i šifre, te ušli u internet i povezali se sa serverima druge IT tvrtke, Hugging Face. Sve su to napravili kako bi varali na testu koji je trebao procijeniti njihove kibernetičke sposobnosti. Modeli su, objavio je Open AI, točno zaključili kako su rješenja upravo na serverima Hugging Facea. Malo je reći da su test - položio. Kako je objavio sam Open AI, ovaj incident je "kibernetički napad bez presedana koji uključuje najsuvremenije kibernetičke sposobnosti".
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku