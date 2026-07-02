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KNJIŽEVNOST U HNK2

Najavili 14. Festival svjetske književnosti: Stižu Francesca Melandri, Édouard Louis i drugi

Piše Julia Očić,
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Najavili 14. Festival svjetske književnosti: Stižu Francesca Melandri, Édouard Louis i drugi
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Zagreb: Predstavljanje programa 14. Festivala svjetske književnosti | Foto: Josip Regovic/PIXSELL
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Od 5. do 9. rujna Zagreb će ponovno postati središte književnih i kulturnih susreta, a na Festivalu će nastupiti gosti iz čak 16 zemalja

Predstavljen je program 14. Festivala svjetske književnosti koje će ove godine, sada već gotovo tradicionalno, otvoriti novu kulturnu sezonu u Zagrebu i čitavoj Hrvatskoj. Od 5. do 9. rujna Zagreb će tako ponovno postati središte književnih i kulturnih susreta, a na Festivalu će nastupiti gosti iz čak 16 zemalja. Program Festivala u knjižari Fraktura predstavili su Seid Serdarević, glavni urednik u nakladničkoj kući Fraktura, Mario Gigović, direktor Ureda kreativne produkcije Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, i književnik Damir Karakaš.

- Festival svjetske književnosti ove godine nastavlja suradnju s Hrvatskim narodnim kazalištem u Zagrebu. Prošle godine smo bili u glavnoj zgradi, međutim u međuvremenu se otvorila nova zgrada HNK2 u Adžijinoj ulici pa smo ove godine odlučili Festival prebaciti u HNK2, gdje ćemo, vjerujem, uspjeti podići festivalsku atmosferu, stvoriti jednu drugu vrstu priče. Tamo ćemo u ponudi imati tri stagea, jedan u glavnoj dvorani, drugi na samoj pozornici, a treći u dvorištu HNK2 u kupoli. Osim toga, u dvorištu HNK2 imat ćemo chill zonu s pićem kako bi ljudi mogli što dulje ostati u prostoru i da se ta festivalska atmosfera zapravo prenese i na vanjski i na unutarnji prostor - istaknuo je Seid Serdarević.

Zagreb: Predstavljanje programa 14. Festivala svjetske književnosti
Zagreb: Predstavljanje programa 14. Festivala svjetske književnosti | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Festival će otvoriti palestinska autorica s berlinskom adresom Adania Shibli. Iz Francuske stižu neke od najvećih književnih zvijezda današnjice: dobitnik nagrade Goncourt Kamel Daoud, višestruko nagrađivana Neige Sinno te u Hrvatskoj rado čitani i omiljeni Édouard Louis, čije će gostovanje zaključiti ovogodišnje izdanje festivala.

Iz Španjolske dolazi Marc Casals, a iz Čilea nagradivani pisac naših korijena Juan Mihovilovich. Iz njemačkoga govornog područja stižu jedan od najčitanijih, najprevođenijih i najprodavanijih suvremenih autora Daniel Kehlmann te dvoje istaknutih publicista, Philipp Blom i Annabelle Hirsch, iz Sjedinjenih Američkih Država autorica iranskog porijekla Sanam Mahloudji, a iz Malezije Tash Aw.

Zagreb: Predstavljanje programa 14. Festivala svjetske književnosti
Zagreb: Predstavljanje programa 14. Festivala svjetske književnosti | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Na Festivalu će nastupiti i Francesca Melandri, književnica iz Italije koja u svojem novom romanu piše o ocu i njegovoj ratnoj avanturi u Ukrajini, a iz Ukrajine dolazi Oksana Zabuško, jedna od najvažnijih suvremenih ukrajinskih autorica. Iz Belgije dolazi živući klasik flamanske književnosti Stefan Hertmans, a iz Švedske Lina Nordquist. Nastupit će također i dvoje pjesnika iz regije, Radmila Petrović iz Srbije i Aleš Šteger iz Slovenije, a svoju novu, ovoga puta putopisnu knjigu predstavit će bosanskohercegovački pisac, scenarist i kolumnist Expressa Josip Mlakić.

Festival će ugostiti i niz domaćih autorica i autora koji će predstaviti svoja nova izdanja. Nastupit će tako Snježana Banović, Maša Kolanović, izdavački direktor 24sata Goran Gavranović i publicist i novinar 24sata Boris Rašeta, Monika Herceg, Želimir Periš, Damir Karakaš, Igor Štiks, Vlaho Bogišić, Barbara Matejčić te pjesnici Lara Mitraković, Silba Ljutak, Alen Brlek i Ivica Dikić.

Seid Serdarević istaknuo je i kako Festival svjetske književnosti ima vrlo jak line up te istovremeno promovira nove književne glasove, ali i stavlja u dijalog domaće i inozemne pisce.

Programi u HNK2 svakoga dana počinju u 17 sati i traju do 22 sata, a uz HNK2 festivalski se sadržaji odvijaju i u Knjižari Fraktura te Galeriji Šira. Dizajn vizuala potpisuje Ivan Stanišić.

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