Najavljeni štrajk u Londonu bi mogao potpuno paralizirati promet podzemnom željeznicom

Štrajk radnika londonske podzemne željeznice za veće plaće i bolje uvjete rada trebao bi početi u petak, a sljedeći tjedan mogao bi eskalirati i paralizirati usluge metroa u britanskoj prijestolnici. Sindikat željeznice, pomorstva i prometa (RMT) je krajem kolovoza najavio da će njegovi članovi na londonskoj podzemnoj željeznici provoditi akcije u različito vrijeme počevši od 5. rujna, nakon što je uprava odbila ozbiljno pristupiti njihovim zahtjevima vezanima uz plaće, rasporede smjena i skraćenje radnog tjedna koji trenutno iznosi 35 sati.

Kako će razne kategorije osoblja štrajkati u etapama, najveće posljedice se očekuju sljedeći tjedan između ponedjeljka i četvrtka.

Glasnogovornik Transport for London (TfL), krovne organizacije zadužene za većinu javnog prijevoza u Londonu, pa tako i podzemne željeznice (LU), poručio je kako se redovito sastaju sa sindikatima kako bi raspravili sve njihove brige.

"Između ponedjeljka 8. rujna i četvrtka 11. rujna jedva da će biti imalo prometa, ili ga uopće neće biti", upozorio je TfL na svojoj mrežnoj stranici, predviđajući i "prekid prometa u nedjelju 7. rujna".

Ovi "ozbiljni poremećaji" neće utjecati na prigradske linije poput linije Elizabeth ili nadzemne mreže Overground, dodaje TfL.

"U londonskoj podzemnoj željeznici od 2018. radi 2000 zaposlenika manje, a naši članovi osjećaju pritisak ekstremnih radnih sati, što može dovesti do zdravstvenih problema", rekao je glasnogovornik sindikata RMT za AFP.

Tfl je sa svoje strane ranije ovog tjedna iznio prijedlog za povećanje plaća od 3,4 posto, ali smatra da "skraćenje radnog tjedna (...) nije ni praktično ni priuštivo" za financije tvrtke.