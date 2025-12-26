Najbizarniji potezi moćnih luđaka: Jedan po mami nazvao kruh, drugi je bio ljudožder

Saparmurat Nijazov bio je na čelu Turkmenistana, a umro je 21. prosinca 2006. godine. Turkmenistan je vodio od 1985. do svoje smrti u dobi od 66 godina. Nijazov je u povijest ušao i kao jedan od najluđih diktatora koji je do sada vladao. Naredio je, naime, da se po njemu nazovu aerodrom glavnog grada, lučki grad koji se dotad zvao Krasnovodsk, kao i brojne ulice i škole diljem zemlje. Došao je i na ideju da bi se mjesec siječanj mogao zvati kao i on dok je travanj nazvao po svojoj majci. Po majci je nazvao i kruh. Diljem zemlje naredio je da se nj emu u čast podignu zlatni kipovi. Pošto je jako volio jesti dinje započeo je Nacionalni dan dinja. Njegov je lik krasio logo svih triju državnih televizija. Propisao je i zakon kojim je naredio da se njegovo lice stavlja i na sve satove i baku bocu turkmenistanske votke.

Foto: Danny Gys

Volio gledati crtiće

Nijazov je bio samo jedan u nizu "ludih" diktatora. Mnogi odmah iza njega smještaju Idi Amina Dada koji je vodio Ugandu od 1971. do 1979. godine. Umro je 2003. godine u dobi od 78 godina. Nakon što je srušen s vlasti 1979. godine pobjegao je u Saudijsku Arabiju. Broj njegovih žrtava kreće se od 300 do 500.000 ljudi. Bolovao je od sifilisa, a navodno je čak bio i ljudožder. Za vrijeme svoje vladavine Idi Amin je sebe proglasio Osvajačem Britanskog carstva, s obzirom na to da se radi o zaista tričavim titulama, godinama se njegovo puno ime svelo na: Njegova Ekselencija, doživotni predsjednik, feldmaršal Al Hadji Doctor Idi Amin Dada, VC, DSO, MC, gospodar svih zvijeri na Zemlji i riba u moru i osvajač Britanskog carstva u Africi, općenito i naročito u Ugandi. Godine 1972. je organizirao predstavu za svjetsku javnost, prisilivši bijele stanovnike Kampale da ga uokolo nosaju nakon čega su bili prisiljeni kleknuti pred njim i izgovoriti "zakletvu odanosti". Idi Amin volio je trkaće aute, boks, i Disneyjeve crtiće. Tvrdilo se da je imao 49 djece.

Foto: Wikipedia

U ormaru držao glavu svojeg neprijatelja

Francois Duvalier poznat i kao Papa Doc bio je predsjednik Haitija od 1957. godine do 1971. kada je umro u dobi od 64 godine. ZA sebe je tvrdio da je on vudu duh smrti Baron Samedi te da je "jedno s loaom, Isusom Kristom i Bogom". Na jednoj se slici dao naslikati s Isusom koji ga tapša po ramenu i govori "Izabrao sam ga". Čim je došao na vlas proglasio se "nematerijalnim bićem" i "haićanskom zastavom", a kako je vrijeme odmicalo, izbacio je i katekizam s malo izmijenjenim tekstom tako da molitve nisu upućene Bogu već direktno Duvalieru. Između ostalog, u ormaru je držao glavu svog oponenta Bluchera Philogenesa koji ga je s vlasti pokušao svrgnuti 1963. Vojsci je naredio da ubiju sve crne pse u zemlji jer je vjerovao da su se u njih pretvorili njegovi politički neistomišljenici.

Foto: Wikipedia

Kupao se u krvi dupina?!

Ne Win bio je dugo godina na čelu Burme kao premijer i kao predsjednik. Umro je 2002. godine u dobi od 91 godine. Treba napomenuti da je puno priča o njegovom životu bilo nemoguće provjeriti pa je moguće da se i pretjerivalo. Neke od tih priča su i da se kupao u krvi dupina jer je mislio da će tako ostati mlad i vitalan. Bio je jako praznovjeran i mostove je prelazio unatraške jer se tako štitio od zla. konzultirao se s astrolozima i numerolozima koji su mu savjetovali, nakon što ih je pitao naginje li njegov režim previše ulijevo, da promijeni pravila u prometu i sva vozila prebaci na desnu stranu. Netko mu je rekao da je broj 9 njegov sretan broj pa je sve odluke donosio isključivo na dane koji su imali veze s tim brojem. Zbog toga je i ukinuo novčanice od 50 i 100 kyata i uveo one od 45 i 90.

Foto: Wikipedia

Zabranio ribarstvo

Francisco Macias Nguema bio je prvi predsjednik Ekvatorijalne Gvineje. Ubijen je 1979. godine u dobi od 55 godina. Svrgnuo ga je pučem njegov nećak i naredio je da ga ubiju. Za svoje je vladavine zabranio riječ "intelektualac" i zatvorio privatne škole. Bio je sklon "bhangu" (napitak na bazi marihuane). Više od trećine stanovnika napustilo je zemlju dok je on vladao. U strahu da bi ljudi zemlju mogli napuštati brodovima, zabranio je ribarstvo. Proglasio se "Jedinstvenim čudom", "Glavnim meštrom od obrazovanja, nauke i kulture" te je tvrdio kako može tvornice držati u pogonu uz pomoć svojih čarobnih moći.

Foto: Wikipedia

'Svemogući ratnik'

Mobutu Sese Seko bio je okrutni i autoritarni "predsjednik" Zaira (danas Demokratska Republika Kongo). Diktaturu je provodio 32 godine odnosno do 1997. Umro je u izbjeglištvu od raka prostate. Imao je 67 godina. Ženio se dva puta i imao je 17 djece. Smatrao se polubogom, njegova slika je bila na novčanicama, zabranio je da itko u državi, osim njega, nosi odjeću s uzorkom leoparda te je govorio kako jeza nošenje njegova drvena štapa potrebna snaga osmorice muškaraca. U zatvore je potrpao sve koji nisu imali afričko ime, a svoje je skromno promijenio u "Svemogući ratnik koji, zbog izdržljivosti i nepokolebljive volje, ide od pobjede do pobjede i za sobom ostavlja vatru". Ostao je i zapamćen po tome što je dao 10 milijuna dolara kako bi organizirao boru između Muhammada Alija i Georgea Foremana.

Foto: Wikipedia

Autima se vozikao po palači

Kim Jong-il bio je vođa Sjeverne Koreje od 1994. do 2011. godine. Preminuo je najvjerojatnije od srčanog udara, a imao je 70 godina. Bio je veliki filmofil, omiljeni filmovi su mu bili Godzilla, James Bond, Rambo, Petak 13. i filmovi s Elizabeth Taylor. Godzilla mus e toliko svidjela da je oteo slavnog južnokorejskog redatelja Shin Sang-oka (i njegovu suprugu) i natjerao ga da snimi komunističku verziju filma koja se zvala "Pulgasari". Političke neistomišljenike je trpao u koncentracijske logore. Zatočio je preko 50.000 žena i muškaraca. Za njega su se širile priče da je najbolji golfer na svijetu te da je on izumio hamburger. Volio je i vina te je imao u podrumu preko 10 tisuća boca vina, obožavao je jastoge, kavijar i najskuplji suši, a godišnje je samo na konjak Hennessy potrošio preko 700 tisuća dolara. Volio je luksuzne aute, a navodno se njima vozio palačom. Pretpostavljalo se da je na svoje omiljene marke: Mercedes, Cadillac, Volkswagen, Toyota i Audi potrošio oko 50 milijuna dolara. Do kraja života nakupio je oko četiri milijarde dolara, a najveći dio novca navodno se nalazi u luksemburškim bankama.

Foto: Wikipedia

Želio "razmontirati" Švicarsku

Nakon vojnog udara 1969. godine, Muammar al-Gaddafi postao je poglavar Libije. Definiran je do danas kao samoproglašeni revolucionarni vođa, bez formalnog mandata koji je vodio politiku Libije do svoje smrti u dobi od 69 godina. Pobunjenici su ga uhvatili 20. listopada 2011. godine i istog dana likvidirali mecima u želudac i glavu. Gadafi je došao na vlast kada je imao 27 godina. Imao je gardu žena koje su bile djevice i koje su ga čuvale od napada. Obožavao je držati duge govore. Držao je predavanja samo za žene, tvrdio je da mu EU mora dati barem pet milijardi eura godišnje, govorio je kako Europa mora prijeći na islam, podržavao je Somalijske gusare i tvrdio kako je Izrael kriv za atentat na Kennedyja. Godinama je poticao UN da "razmontira" Švicarsku i zemlju ravnomjerno podijeli Nijemcima, Francuzima i Talijanima.

Foto: Wikipedia