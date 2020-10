Onda su mu se rugali nakon \u0161to je nedavno na Twitteru podijeli fotografiju knjige koja je navodno ispunjena njegovim postignu\u0107ima u zdravstvenom sustavu, no \u010dini se kako su stranice te knjige prazne.

<p>Gospodin predsjednik SAD-a vrlo je osebujna osoba, ali to ste već znali. Zbog svojih kontroverznih istupa ne samo da je na meti ljevičarskih medija već im je tolika inspiracija da što dublje kopaju o njemu, nailaze na sve veće bizarluke. I hrane se njima.</p><p>Ali nisu mediji toliko krivi što ismijavaju predsjednika koliko sam Trump koji svojim nesmotrenim izjavama samo stvara plodno tlo na kojem se dežurni troleri mogu igrati.</p><h2>Vjetar ubija ptice</h2><p>Posljednje im je dao povoda izjavom da bi sagorijevanje fosilnih goriva za upravljanje američkom industrijom bilo sigurnije za klimu od energije vjetra.</p><p>SAD je proglasio energetski neovisnom, a u jučerašnjoj predsjedničkoj debati svom suparniku Joeu Bidenu rekao je 'Znam više o vjetru nego vi'. Nakon što su mu se zbunjeni demokrati nasmijali, Trump je dodao 'vjetar ubija sve ptice'. Čak je natuknuo kako možda ne vjeruje u emisiju ugljika.</p><h2>Knjiga Trumpovih postignuća u zdravstvu - ima prazne stranice?</h2><p>Onda su mu se rugali nakon što je nedavno na Twitteru podijeli fotografiju knjige koja je navodno ispunjena njegovim postignućima u zdravstvenom sustavu, no čini se kako su stranice te knjige prazne.</p><p>Trump se hvalio kako je njegova tajnica za tisak Kayleigh McEnany novinarki Lesley Stahl dala tu knjigu, no jedina stranica koja prikazuje knjigu otvorenom otkriva praznu stranicu.</p><h2>Trump ne razumije satiru?</h2><p>Prije par dana na Twitteru je objavio satirični članak, ne shvaćajući da se radi o šali. 'Twitter gasi mrežu kako bi se negativne vijesti o Bidenu sporije širile', glasio je naslov na The Babylon Bee, satiričnom portalu koje desničari vole čitati, dok je The Onion, npr. njegov lijevi 'polubrat'.</p><p>'Wow, ovo se nije dogodilo nikad u povijesti. Zašto Twitter ovo radi?', napisao je među ostalim Trump na Twitteru.</p><h2>Trump misli da je Europa država?</h2><p>Jučerašnju završnu debatu s Joeom Bidenom gledali su mnogi Amerikanci, a čim su čuli da je Trump napravio takav početnički gaf, nazvavši Europu zemljom, mnogi su na Twitteru javili kako su odustali i mijenjaju program.</p><h2>Macrona je na skupu nazvao premijerom </h2><p>Trump se redovito ruga greškama svog političkog protivnika Joea Bidena, no nije se baš proslavio time što je neki dan svog francuskog kolegu Emmanuela Macrona nazvao "premijerom", što je niži položaj od predsjedničkog. </p><p>Na predizbornom skupu u saveznoj državi Michiganu američki predsjednik, pohvalivši se novim ugovorom o slobodnoj trgovini s Kanadom i s Meksikom, Trump je iznio mišljenje o pariškom klimatskom ugovoru iz kojega su se Sjedinjene Države povukle nakon njegove pobjede na izborima 2016.</p><p>- Znate li iz čega sam se još povukao? Iz pariškog klimatskog ugovora. Jako volim premijera Macrona, ali pitao sam ga kako ugovor napreduje, oni doista ne uspijevaju u tome - rekao je republikanski kandidat.</p><p>- Uštedio sam vam milijarde dolara, nitko to ne bi učinio. Rekao sam, to je katastrofa, sve u svemu htjeli su nam oteti naše bogatstvo - dodao je.</p><p>I to su tek njegovi gafovi, odnosno tzv. 'Trumpizmi' unazad par nekoliko dana.</p><p>O predsjednikovim čudesnim lijekovima i metodama liječenja korona virusa ne moramo ni pričati. Dovoljno govori činjenica da je studija uglednog sveučilišta Cornell pokazala da je aktualni Trump najveći pokretač dezinformacija o covidu u svijetu.</p>