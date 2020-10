Sumamed, dezinficijens u krv: Koju će metodu i sam isprobati?

Sada kada su Trump i njegova prva dama pozitivni na koronu, javnost se pita hoće li iskoristiti neki od svojih 'čudesnih lijekova' za svoje izlječenje?

<p>Američki predsjednik <strong>Donald Trump </strong>najveći je pokretač dezinformacija o covidu u svijetu, pokazala je studija sveučilišta Cornell. Tim s Cornella, jednog od najuglednijih američkih sveučilišta, analizirao je 38 milijuna članaka objavljenih na engleskom jeziku u tradicionalnim medijima diljem svijeta od 1. siječnja do 26. svibnja ove godine. </p><p>Identificirali su 522.472 novinska članka u kojima su se ponavljale ili pojačavale neistinitosti povezane s pandemijom koronavirusa ili, kako to naziva Svjetska zdravstvena organizacija - "infodemijom". Dezinformacije su svrstane u 11 kategorija, od teorija zavjere i napada na najuglednijeg američkog epidemiologa Anthonyja Faucija do ideje da je virus kinesko biološko oružje. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO Trumpove najveće laži o tom virusu:</strong></p><p>No daleko najpopularnija tema je ona koju su autori nazvali "čudesnim lijekovima", se pojavila se u 295.351 članku - više nego svih ostalih deset zajedno. </p><p>Najveća 'navala' na "<strong>čudesne lijekove</strong>" bila je nakon Trumpove tiskovne konferencije 24. travnja kada je naglas razmišljao o ubrizgavanju dezinficijensa u krv kao lijeku za koronavirus. Slično se dogodilo kada je promovirao nedokazano liječenje hidroksiklorokinom.</p><p>Sada kada su on i Melania pozitivni na koronu, javnost se pita <strong>hoće li iskoristiti neki od svojih 'čudesnih lijekova' za svoje izlječenje? </strong></p><h2>Liječio bi dezinficijensom i UV zrakama</h2><p>Prije nekoliko mjeseci zaprepastio je medicinsku zajednicu rekavši da bi se korona virus mogao liječiti ubrizgavanjem dezinfekcijskog sredstva u pacijente.</p><p>Trump je na svojoj redovnoj presici tako predložio ubrizgavanje izopropilnog alkohola u tijelo, ali njegovo izlaganje nije tu stalo, pa je nastavio s idejom o zračenju tijela bolesnika od korona virusa UV-zrakama.</p><p>Predsjednika SAD-a su tada poslušali neki njegovi sugrađani, a naravno da taj pokus - nije dobro završio.</p><h2>Lijek za malariju nije mu pomogao da ne dobije koronu</h2><p>U svibnju je otkrio kako uzima idroksiklorokin, lijek za malariju, kao preventivu protiv zaraze korona virusom. Trump je već ranije promovirao ovaj lijek kao potencijalni lijek za korona virus, a počeo ga je konzumirati unatoč upozorenjima stručnjaka oko njegove upotrebe.</p><p>Studije su pokazale da on ne pomaže u liječenju zaraze Covidom-19, a Trump je otkrio kako je pitao i liječnika Bijele kuće je li u redu uzimati taj lijek, a ovaj mu je odgovorio da nastavi ako to želi.</p><p> - Uzimam ga već tjedan i pol, a i dalje sam tu. Bili biste iznenađeni koliko ga ljudi konzumira, naročito radnici hitnih službi na prvoj crti obrane od virusa. Čuo sam puno dobrih priča o tom lijeku - iznenadio je javnost Trump.</p><h2>Reklamirao je i hrvatski lijek </h2><p>Prije pola godine objavio je da postoji 'magična' kombinacija lijekova koji daju nadu u liječenje korona virusa.</p><p>Radi se o antibiotiku azitromicinu odnosno Sumamedu. Njega prepisuju za liječenje infekcije dišnih puteva i mekih tkiva. Otkriven je u Zagrebu, u tadašnjem istraživačkom centru Plive 1980.</p><h2>Liječio je koronu i plazmom</h2><p>Trump je negdje krajem kolovoza izvijestio da je Američka uprava za hranu i lijekove izdala odobrenje za hitnu upotrebu konvalescentne plazme za liječenje korona virusa kod hospitaliziranih pacijenata.</p><p>- Ovo je povijesni dan kada je u pitanju korona virus. Riječ je o liječenju konvalescentnom plazmom. Ovo nema veze s politikom. Radi se o životu i smrti - rekao je Trump na konferenciji.</p><h2>'Preporučam Domestos 0,5 l svakih 8 sati, natašte'</h2><p>Da se razumijemo, Trumpu i njegovoj prvoj dami želimo brz oporavak, no zanimljivo će biti popratiti hoće li koju od ovih čudotvornih metoda liječenja koje je predlagao, probati sam predsjednik SAD-a.</p><p>Nakon njegovog savjeta o ubrizgavanju izbjeljivača, porastao je broj trovanja u SAD-u. Da je ljudima preporučio da protiv korone uzmu pola litre Domestosa, svakih 8 sati, natašte, bilo bi nekih koji bi to probali...</p><p>Hoće li sada, kada je zaražen, više shvatiti da drži važnu poziciju u svjetskoj politici i da ne može lupetati neprovjerene informacije nad kojima se znanstvenici 'križaju'?</p><p>Živi bili pa vidjeli. Nećemo puno čekati, izbori su blizu, drugi mandat kuca na vrata.</p><p>Možda je i vijest o njegovoj zarazi samo jedan veliki 'fake news' jer mu se ne da ići na sučeljavanja.</p>