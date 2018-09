Najbogatiji gost na Pantovčaku spasit će Uljanik od propasti?

Režim predsjednika Azerbajdžana Ilhama Alijeva - bogataša koji samo u dionicama ima pola milijarde dolara, a ostatak golema bogatstva je teško procijeniti - smatra se jednim od najnečasnijih i najautoritarnijih na svijetu.

Kolinda Grabar Kitarović jučer ga je primila na Pantovčaku, kamo je došao u uzvratni posjet na poziv hrvatske predsjednice. No ona nije prva - primali su ga i drugi hrvatski predsjednici i premijeri. Iako nije riječ o fanatiku demokracije i ljudskih prava, njegova zemlja je veliki kupac brodova. Čini se da Hrvatska računa na to da bi ova naftom bogata kaspijska zemlja mogla biti slamka spasa za naše škverove. Hrvatska predsjednica istaknula je, između mnogih tema, baš to da je s Azerbajdžanom moguć nastavak suradnje u brodogradnji, ali “u novom formatu”. Nije precizirano što bi “novi format” trebao značiti - drukčije brodogradilište ili drukčija plovila, ili i jedno i drugo - no Azerbajdžan novca za to sigurno ima.

- Uljanik je, čini mi se, dosad isporučio šest brodova za Azerbajdžan. U ovom trenutku postoje nove i drukčije potrebe i vjerujem da možemo nastaviti razgovore kako bi Uljanik i druga hrvatska brodogradilišta mogla nastaviti poslovanje s Azerbajdžanom - rekla je predsjednica, koja je s Alijevim razgovarala i o plinu, energetici, farmaceutskoj industriji i razvijanju zajedničkih poslova.

Ilham Alijev oporbu je ukinuo, a novinari koji kritički pišu o njemu ne mogu izaći iz zemlje. U njegovim zatvorima je stotinjak političkih zatvorenika. No Ilham Alijev ne štedi sredstva da popularizira svoj režim, koji mu, pak, donosi silno bogatstvo u naftom bogatoj zemlji velikih socijalnih razlika.

Prije tri godine organizirao je Europske igre, na kojima je izgubio milijardu dolara. Koncert Lady GaGe platili su dva milijuna dolara, u zemlji u kojoj nastavnici imaju plaću 1000 kuna, a bivši branitelji mirovinu od 500 kuna.