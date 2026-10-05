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DAN UČITELJA

Najbolji prosvjetari dobili su 1327 eura bruto. Fuchs: Bit će pregovora o osnovici, ali...

Piše Ana Dasović, HINA,
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Najbolji prosvjetari dobili su 1327 eura bruto. Fuchs: Bit će pregovora o osnovici, ali...
Zagreb: Povodom Svjetskog dana učitelja nagrađeno 518 najuspješnijih odgojno-obrazovnih djelatnika | Foto: Marko Prpic/PIXSELL
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Vjerujem kako će svi dionici uzimajući u obzir postojeće stanje, globalnu situaciju na svjetskim tržišta, poručio je Fuchs sindikatima

Povodom Svjetskog dana učitelja, 5. listopada, u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici dodijeljene su nagrade za 518 najboljih prosvjetnih djelatnika u 2025. Nagrađeni su s po 1327 eura bruto. Ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs im je čestitao i prenio premijerove čestitke, te poručio kako umjetna inteligencija stavlja nove izazove pred učitelje i nastavnike budući da se mijenjaju načini učenja i poučavanja. 

Zagreb: Povodom Svjetskog dana učitelja nagrađeno 518 najuspješnijih odgojno-obrazovnih djelatnika
Zagreb: Povodom Svjetskog dana učitelja nagrađeno 518 najuspješnijih odgojno-obrazovnih djelatnika | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Komentirao je i najave prosvjetnih sindikata o novim pregovorima o osnovici.

- Bit će pregovora o osnovici plaća, no trenutačno je u tijeku izrada proračuna. Što god bih vam rekao o vrijednostima ili iznosima ne bi bilo točno. Vjerujem kako će svi dionici uzimajući u obzir postojeće stanje, globalnu situaciju na svjetskim tržišta i utjecaj svih zbivanja na gospodarstvo i ekonomiju postići najbolji dogovor - rekao je.

U ranijoj čestitki učiteljima poručio je kako je "zadaća obrazovanja nije djeci samo dati odgovore, nego ih naučiti postavljati pitanja, prepoznati dobru ideju, ohrabriti kreativnost, njegovati talent i dopustiti im da pokušaju, pogriješe i pokušaju ponovno".

Zagreb: Povodom Svjetskog dana učitelja nagrađeno 518 najuspješnijih odgojno-obrazovnih djelatnika
Zagreb: Povodom Svjetskog dana učitelja nagrađeno 518 najuspješnijih odgojno-obrazovnih djelatnika | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

- Pritom jedno ostaje nepromijenjeno - učitelji su temelj kvalitetnog obrazovanja. Zato je naša odgovornost osigurati vam podršku, uvjete za profesionalni razvoj i položaj koji odgovara važnosti posla koji obavljate - naveo je, podsjetivši kako država ulaže 3,2 milijarde eura u obrazovnu infrastrukturu.

Zagreb: Povodom Svjetskog dana učitelja nagrađeno 518 najuspješnijih odgojno-obrazovnih djelatnika
Zagreb: Povodom Svjetskog dana učitelja nagrađeno 518 najuspješnijih odgojno-obrazovnih djelatnika | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Najbolje učitelje sutra će nagraditi i Agencija za odgoj i obrazovanje, novom nagradom "Oskar zvanja".

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