Najbrojnija 57. Zlatna pirueta u Zagrebu okuplja svjetsku elitu: 'Očekuje nas dinamično izdanje'

Od 3. do 6. prosinca na klizalištu Velesajam održat će se 57. izdanje Zlatne piruete, najstarijeg međunarodnog klizačkog natjecanja u ovom dijelu Europe.

Ovogodišnje izdanje donosi dosad najveći broj prijavljenih sudionika, a Zagreb će ugostiti sportaše iz više od 40 zemalja, uključujući i prošlogodišnje pobjednike koji se vraćaju braniti svoje titule. Natjecanja se u kategorijama klizačica, klizača i parova održavaju od 11 sati do večernjih sati, a revija pobjednika bit će 6. prosinca u 20.30 sati u Ledenoj dvorani Zibel u Sisku.

Ulaz na sve dane natjecanja bit će besplatan za posjetitelje, kako bi se umjetničko klizanje približilo široj publici i omogućilo što većem broju gledatelja da uživaju u ovom sportu.

- Ovogodišnja Zlatna pirueta najjača je i najbrojnija u svojoj povijesti. Dolazak predstavnika iz više od 40 zemalja potvrđuje da je zagrebačko natjecanje postalo nezaobilazna međunarodna postaja - izjavio je predsjednik Hrvatskog klizačkog saveza, Jakov Kitarović.

Hrvatsku će predstavljati Meri Marinac i Jari Kessler, koji će pred domaćom publikom nastupiti u konkurenciji sve jače i raznovrsnije međunarodne postave. Očekuje se iznimno visoki natjecateljski standard, s obzirom na dolazak osvajača medalja s europskih i svjetskih natjecanja.

Zlatna pirueta i ove godine donosi bogat trodnevni program, uključujući kratke i slobodne programe i reviju pobjednika. Organizatori najavljuju izvrsnu atmosferu i još jednu vrhunsku sportsku manifestaciju.

- Ove godine očekuje nas posebno dinamično izdanje Piruete. Program je osmišljen tako da publici pruži kontinuirani ritam vrhunskih nastupa, a revija pobjednika bit će idealan završetak trodnevnog klizačkog spektakla. Veseli nas i činjenica da bi se u sljedeće dvije godine Zlatna pirueta mogla vratiti u obnovljeni Dom sportova, što bi ovom natjecanju ponovno omogućilo ambijent kakav zaslužuje - dodala je glavna tajnica Hrvatskog klizačkog saveza, Melita Juratek.

U Zagreb dolaze aktualni europski prvaci, doprvaci i osvajači medalja. Publika će na Velesajmu i ove godine imati priliku vidjeti vrhunske nastupe svjetskih klizačkih imena. U muškoj konkurenciji u Zagreb stižu prošlogodišnji osvajač zlatne medalje Mihhail Selevko, francuski reprezentativac Francois Pitot, osvajač lanjske bronce, te Nikolaj Memola, aktualni viceprvak Europe i dobitnik srebrne medalje s posljednjeg Europskog prvenstva. Ova iznimno jaka muška postava najavljuje izuzetno napetu borbu za vrh poretka.

U natjecanju sportskih parova istaknut će se dolazak američkih predstavnika Audrey Shin i Balazsa Nagyja, prošlogodišnjih osvajača brončane medalje, te para Emily Chan i Spencer Akira Howe, koji se u Zagreb vraćaju nakon prošlogodišnje zlatne medalje. Njihovi snažni i tehnički besprijekorni programi tradicionalno privlače veliku pozornost publike.

U konkurenciji klizačica nastup će imati američka predstavnica Bradie Tennell, prošlogodišnja brončana, te Belgijanka Nina Pinzarrone, prošlogodišnja osvajačica srebrne medalje i aktualna osvajačica brončane medalje s posljednjeg Europskog prvenstva.

U plesnim parovima Zagreb će ugostiti aktualne europske prvake, iznimno uspješan talijanski duo Charlene Guignard i Marco Fabbri, čiji će dolazak zasigurno biti jedan od vrhunaca ovogodišnje Piruete.