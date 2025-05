Najdugovječniji gradonačelnik: Na čelu Krka je već 32 godine: 'Uvijek te lupi neki adrenalin...'

Mukotrpan rad, stalna komunikacija s građanima, projekti koji su vidljivi i smirenost, tako je prije četiri godine za 24sata, gradonačelnik Krka Darijo Vasilić, objasnio recept za dugovječnost u političkom život. Naime, on je jedan od najdugovječnijih gradonačelnika u Hrvatskoj. Na čelu Krka je od 1993. godine, kada je ponio i titulu najmlađeg gradonačelnika u dobi od 26 godina. Stanovnici Krka već mu 32 godine poklanjaju povjerenje.

- Moj, ali i mentalitet cijelog otoka, karakteriziraju okupljanje i tolerancija, nema isključivosti, visoka je razina sloge i političkog uvažavanja. Znate i sami da i nakon ovih izbora na Krku ima svih političkih opcija. Desnih i lijevih. No bez ikakvih ćemo problema, kao i uvijek dosad, pronalaziti zajednički jezik, jezik tolerancije na čitavom nizu obaveza i projekata što se tiču razvoja cijelog otoka. Od infrastrukture, preko turizma, do zajedničkog nastupa na tržištu - rekao je Vasilić 2021. godine te dodao da mu je to posljednji mandat jer je mišljenja da treba doći netko mlađi i svježiji.

Izgleda da se u međuvremenu predomislio jer će od birača na lokalnim izborima 18. svibnja, tražiti da mu daju povjerenje i za naredne četiri godine odnosno za deveti mandat. Protukandidat mu je Zoran Mergl (HSLS).

- Ja sam postao gradonačelnik s 26 godina, i to spletom okolnosti kad se nisu mogli dogovoriti u gradskoj skupštini tko će preuzeti vlast, pa je to snašlo mene, ali sam sve sljedeće izbore dobivao. Iz politike, u koju sam ušao iz znatiželje, neću se povući, još imam, kao i moja stranka PGS, što ponuditi. Djelujemo kao regionalna stranka i tu ćemo se i zadržati, ali naš rad je vidljiv i na nacionalnoj razini - otkrio je ranije Vasilić.

Na pitanje je li se umorio od vlasti kaže da u politici ne smije biti umora.

- Građani su nas birali po svojim preferencijama, a na nama je da sva svoja obećanja i programe ispunimo. Nisam se umorio, uvijek te lupi neki adrenalin i ideš dalje, ali treba znati da imaš veliku odgovornost. Moram se i pohvaliti da je naš grad napustio samo jedan stanovnik, i tu leži moje zadovoljstvo i gorivo za rad. Krku bi trebala radna mjesta koja zadržavaju visokoobrazovane mlade ljude. Bilo bi super kad bismo razvili jedan takav industrijsko-razvojni park, gdje bi se mladi zadržali i tako živjeli tijekom cijele godine na otoku. Mi nemamo nezaposlenih, godišnja prosječna stopa nezaposlenih je 2 posto, i to samo zimi, a ljeti je na snazi uvoz radne snage iz cijele bivše države - rekao je svojevremeno Vasilić.

Vasilić je rođen u Rijeci. Diplomirao je matematiku i informatiku na Filozofskom fakultetu u Rijeci. Početkom 1990-ih zapošljava se u osnovnoj školi Fran Krsto Frankopan kao profesor matematike i informatike. Političku karijeru započinje na lokalnim izborima 1993. gdje je izabran za vijećnika u Gradskom vijeću Grada Krka. Oženjen je i otac je jednog djeteta. Kaže da su mu hobiji čitanje, jedrenje, izleti i šetnje u prirodi s obitelji, vožnja biciklom i skijanje.