Najdulje obraćanje naciji. Trump je sat i 48 minuta govorio o ekonomiji, migrantima i svijetu

Američki predsjednik Donald Trump u utorak navečer održao je svoj prvi govor o stanju nacije u drugom mandatu, proglasivši početak "američkog zlatnog doba" i hvaleći se, kako je rekao, povijesnim preokretom ostvarenim u posljednjih godinu dana.

Obraćanje pred oba doma Kongresa potrajalo je rekordnih sat i 48 minuta, čime je postalo najduže u modernoj povijesti, no ostat će zapamćeno i po nizu pretjeranih, obmanjujućih tvrdnji.

Trump je u govoru ustvrdio kako je od prethodne administracije naslijedio "stagnirajuću ekonomiju" i "najgoru inflaciju u povijesti naše zemlje". Činjenice, međutim, govore drugačije. Gospodarstvo je u posljednjoj godini mandata Joea Bidena zabilježilo rast od 2,8 posto, što je snažnije od 2,2 posto rasta ostvarenog u prvoj godini Trumpova drugog mandata. Inflacija koju je naslijedio iznosila je oko tri posto, što je daleko od povijesnog rekorda od gotovo 14 posto iz osamdesetih godina. Iako je točno da je inflacija u međuvremenu pala na 2,4 posto, početna teza o naslijeđenom kaosu jednostavno ne stoji.

Foto: Nathan Howard

Možda najspornija tvrdnja večeri bila je ona o stranim ulaganjima.

​- U 12 mjeseci osigurao sam obveze za više od 18 bilijuna dolara koji se slijevaju iz cijelog svijeta - pohvalio se Trump.

Ova astronomska brojka nema uporište u službenim podacima. Čak i internetska stranica Bijele kuće navodi znatno niži, ali i dalje upitan iznos od 9,7 bilijuna dolara. Detaljnije analize, poput one CNN-ove, pokazale su da se i taj iznos temelji na nejasnim obećanjima, sporazumima o bilateralnoj trgovini i najavama koje nisu izravna ulaganja u Sjedinjene Američke Države. Slično je i s tvrdnjom da "više Amerikanaca radi danas nego u bilo kojem trenutku u povijesti naše zemlje". Iako je brojčano točna, ona zanemaruje rast stanovništva. Relevantniji podaci, poput omjera zaposlenosti i stope nezaposlenosti, pokazuju blago pogoršanje u odnosu na siječanj 2025. godine.

Borba s kriminalom

Jedna od tema kojom se Trump posebno ponosio bio je pad stope kriminala. Tvrdio je da je stopa ubojstava prošle godine zabilježila "najveći pad u zabilježenoj povijesti" te da je na najnižoj razini u posljednjih 125 godina. Na polju imigracije, Trump se pohvalio drastičnim smanjenjem ilegalnih prelazaka granice, no otišao je korak predaleko tvrdeći da je u posljednjih devet mjeseci zabilježeno "nula ilegalnih ulazaka". Podaci granične policije pokazuju da su prelasci na povijesno niskim razinama, ali nisu u potpunosti zaustavljeni. Također je ponovio netočnu tvrdnju da je Bidenova administracija dopustila ulazak "11.888 ubojica". Taj se broj odnosi na nedržavljane osuđene za ubojstvo tijekom više desetljeća, uključujući i za vrijeme Trumpovog prvog mandata, a mnogi od njih služe zatvorske kazne i nisu na slobodi.

Foto: Kenny Holston/The New York Times

Porezne olakšice

Trump je svoj zakonodavni paket, nazvan "One Big Beautiful Bill", predstavio kao "najveće smanjenje poreza u američkoj povijesti". Međutim, prema analizama neovisnih institucija poput Tax Foundation, radi se o šestom najvećem smanjenju poreza u povijesti. Izrekao je i da je tim zakonom ukinuo poreze na napojnice, prekovremeni rad i socijalno osiguranje. U stvarnosti, radi se o poreznim olakšicama i odbicima s ograničenjima na visinu primanja, a ne o potpunom ukidanju poreza, pa će milijuni umirovljenika i dalje plaćati porez na svoja primanja.

Zaustavio 8 ratova

Govoreći o vanjskoj politici, ponovio je svoju omiljenu tezu da je "okončao osam ratova". Ta je tvrdnja uvelike preuveličana. Neki od spomenutih sukoba, poput napetosti između Egipta i Etiopije oko brane na Nilu, nikada nisu ni bili oružani ratovi. U drugim slučajevima, poput sukoba u Demokratskoj Republici Kongo ili između Tajlanda i Kambodže, borbe su se nastavile unatoč mirovnim sporazumima postignutim uz posredovanje njegove administracije.