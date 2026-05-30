350 METARA

Najduži stol u Hrvata postavljen je u Velikoj: 'Od nas Slavonaca nitko ne može otići gladan'

Piše Franjo Lepan,
Čitanje članka: < 1 min
5
Foto: Franjo Lepan/24sata

Ako kojim slučajem netko ostane bez tanjura, bit će ponuđen i pečeni vol, rekao je Tomislav Galić, direktor Turističke zajednice zlatni Papuk.

Najduži stol u Hrvata u Velikoj kraj Požege ove godine dugačak je više od 350 metara. Na stolu su vrijedne ruke kuharica i kuhara postavile razne delicije. Okupilo se ondje u subotu oko 150 izlagača iz cijele Hrvatske, i zemalja regije.

- Posjetitelji mogu kušati od morskih delicija, pa do tradicionalnih jela iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine te Mađarske. Ne mogu procijeniti koliko je kilograma hrane, ali će, kao i do sada, sve nestati za nekoliko minuta - rekao je Tomislav Galić, direktor Turističke zajednice zlatni Papuk.

Naime, gostima su ponudili više od 1000 porcija slanog i slatkog.

-  Ako kojim slučajem netko ostane bez tanjura, bit će ponuđen i pečeni vol - umirio je Galić nestrpljive.

Jedno je sigurno. Nitko iz Velike danas neće otići gladan i žedan.

