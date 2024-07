Najgora sezona u Amazoniji u zadnjih 20 godina: U samo šest mjeseci planulo 13.489 požara

Radi se o 61-postotnom povećanju u usporedbi s istim razdobljem prošle godine, za koje stručnjaci kažu da je rezultat značajne suše koja je prošle godine pogodila najveću prašumu u svijetu. Otkako je brazilski Nacionalni institut za istraživanje svemira (INPE) počeo 1998. sastavljati izvješća, veći broj požara od siječnja do lipnja zabilježen je još samo 2003. kada ih je bilo 17.143 i 2004. kada je izbilo 17.340 požara. Podaci predstavljaju loše vijesti za vladu predsjednika Luiza Inacia Lule da Silve s obzirom na to da se broj požara povećava čak i dok se deforestacija smanjuje u Amazoniji, koja pomaže ublažiti globalno zatopljenje upijajući ugljikov dioksid. Prema podacima INPE-a, površina izložena deforestaciji se smanjila za 42 posto od 1. siječnja do 21. lipnja, u usporedbi s istim razdobljem 2023.

Lula se obvezao zaustaviti nezakonitu deforestaciju Amazonske prašume do 2030. Za vrijeme njegovog krajnje desnog prethodnika Jaira Bolsonara, ta se praksa dramatično pogoršala.

Glasnogovornik brazilske grane Greenpeacea Romulo Batista smatra da "klimatske promjene doprinose" povećanju broja šumskih požara.

Batista je za AFP objasnio da je većina brazilskih bioma ili posebnih prirodnih regija ugroženo zbog manjka oborina.

"Okoliš je suši pa je isušenija vegetacija i ranjivija na požare", kazao je.

Međutim, dodao je da većina šumskih požara vjerojatno nije spontana, već da ih izaziva ljudska djelatnost, a naročito praksa "posijeci i spali".

Rekord u Pantanalu

Broj požara je također dosegao rekordne razine u dvama drugim ekosustavima južno od Amazonije: u močvari Pantanal i savani Cerrado, koja se većinski nalazi u Brazilu.

Fires in Brazil | Foto: João Paulo Guimarães/DPA

U Pantanalu, domu milijuna kajmana, papiga, divovskih vidri i najvećoj koncentraciji jaguara, 3538 požara zabilježeno je u prvih šest mjeseci 2024., što predstavlja uvećanje za više od 2000 posto u usporedbi s prošlom godinom.

Ukupan broj požara je veći za 40 posto u usporedbi s 2020., rekordnom godinom za šumske požare u toj regiji.

Samo u lipnju je zabilježeno 2639 požara, što je šest puta veće od najvećeg broja ikad. Stanovnici Pantanala su u proteklim danima vidjeli crveno nebo i oblake dima zbog požara.

Situacija je zabrinjavajuća jer je vrhunac sezone šumskih požara u pravilu u drugoj polovici godine, a naročito u rujnu kada je vrijeme najsuše.

Savezna država Mato Grosso, gdje se nalazi veći dio Pantanala, proglasila je prošlog tjedna izvanredno stanje, a vlasti su objavile da će pristići vatrogasci iz drugih regija kako bi pomogli gasiti požare.

Venezuela ravaged by record fires amid climate-driven Amazon drought | Foto: LEONARDO FERNANDEZ VILORIA/REUTE

Cerrado, uz afričku i australsku jedna od tri velike savane na Zemlji, suočila se s 13.229 požara od siječnja do lipnja, gotovo koliko i Amazonska prašuma.

Cerrado pokriva područje veličine Francuske, Njemačke, Italije, Španjolske i Velike Britanije zajedno.